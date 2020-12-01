Özersay: Devlete sahip çıkmak kurumlarına sahip çıkmaktır, lafta değil fiiliyatta

Dış İşleri Bakanı Kudret Özersay,sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Başbakan Yardımcılığına bağlı Şeker Sigorta’yı zarardayken iki yılda kara geçirdiklerini ve yolsuzluk iddialarının üzerine giderek bu konuların vay savcılık ve polis üzerinden mahkemeye aktarılmasını sağladıklarını açıkladı.

Özersay,paylaşımında;

‘İYİ YÖNETİM İLKESİ içi boş bir kavram değildir, nedir biliyor musunuz?

– 2,5 milyon ZARARda olan ŞEKER SİGORTA’nın iki yılda 5,5 milyon kâra geçmesidir;

– Sigortacılık alanında GÜVENİ sağlayacak şekilde 6 milyonluk sermayesini sermaye artırımı ile 14,5 milyona çıkarma yoluna gitmesidir, kalite kontrol standartlarını önemseyerek ISO belgesi alması ve kurumsallaşma yönünde adım atılmasıdır;

– İki yıl önce hem usulsüzlük hem de yolsuzluk iddiaları ile çalkalanırken (Yönetim kurulunun yapılmamış olması, yönetim kurulu üyelerinin kiralık araçları şahsi kullanımlarına almaları, olmayan kazaların kaza olarak gösterilmesi ve dahası iddiaları) iki yılda bu yolsuzluk iddiaları konusunda 16 dosyanın hazırlanması, polis tahkikatının tamamlanması ve konunun Başsavcılığa aktarılmasıdır. Suç unsurları tespitiyle mahkemeye aktarılacak olmasıdır. Göreve geldiğimizde devraldığımız ve Başbakan Yardımcılığı’na bağlı olarak hizmet vermeye başlayan Şeker Sigorta’nın yeni yönetimini oluştururken bir başka siyasi parti tarafından atanmış olmasına rağmen müdür değişikliği yapmayarak, Yönetim Kurulu Başkanlığına bu konularda tecrübeli bir bürokrat abimizi, üyeliklerine de dürüst, çalışkan ve liyakatı olan kişileri getirerek, yolsuzluk iddialarının üzerine ciddiyetle giderek kurumu bu noktaya getirdik. Yıllarca devlete sahip çıktığını iddia edip diğer taraftan devletin kurumlarının içini boşaltanları, soyup soğana çevirenleri gördük. Devlete sahip çıkmak, kurumlarına sahip çıkmaktan ve özellikle de İYİ YÖNETİM ilkesini esas almaktan geçer.’ dedi.