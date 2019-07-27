Özersay: Dikilitaş'ın yanındaki Kent Güvenliği Yönetim Sistemi kamera direği kaldırılacak

Konuyla ilgili açıklamasını sosyal medya hesabı üzerinden yapan Özersay, Anıtlar Yüksek Kurulu'nun yaklaşık olarak nerelere kamera kurulacağına karar verdiğini ancak spesifik nokta belirlemediğini kaydederek, “İlgili firmanın kararlaştırılan yerlerdeki altyapı durumuna göre nokta belirleme yoluna gittiği anlaşılıyor” dedi.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın açıklaması şöyle:

“Lefkoşa Dikilitaş'ın (Venedik Sütunu) hemen yanı başında sadece estetik açıdan kötü göründüğü, oranın silüetini bozduğu için değil aynı zamanda Eski Eserler ve Müzeler Dairesi ile Anıtlar Yüksek Kurulu'ndan görüş alınmadan yapıldığı için kent güvenliği yönetim sistemi kamera direği oradan kaldırılacak. Yer konusunda kararı alan kurul yaklaşık olarak nerelere kamera kurulacağına karar verdi ama spesifik nokta belirlemedi. Kararlaştırılan yerlerdeki altyapı durumuna göre ilgili firmanın nokta belirleme yoluna gittiği anlaşılıyor. Girne antik liman içerisindekilerin de yerleri değişecek. Turizm Bakanlığımızın bu konuda bugün bir açıklaması oldu.”