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Özersay: “Doğu Akdeniz’de, Kıbrıs Türk halkının oyun kurucu olmasını sağlayabiliriz”

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Başbakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı ve Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Kudret Özersay, Doğu Akdeniz’de Kıbrıs Türk halkının oyun kurucu olmasını sağlayabileceklerini dile getirdi.
Özersay: “Doğu Akdeniz’de, Kıbrıs Türk halkının oyun kurucu olmasını sağlayabiliriz”

Kanal T’de yayınlanan bir programda gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Başbakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı ve Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Kudret Özersay,  Cumhurbaşkanlığı seçiminin, uluslararası alanda, Kıbrıs Türklerini kimin temsil edeceğiyle ilgili olduğunun altını çizdi.

Cumhurbaşkanının sadece Kıbrıs meselesiyle ilgili değil, deniz hukuku, kıta sahanlığı, Uluslarası Hukuk, diplomasi, dış politika gibi konularda hakimiyet ve bilgi birikimine sahip olması gerektiğini söyleyen Özersay, "Bu konulara hakim olunması durumunda Kıbrıslı Türklerin haklarının daha iyi savunulacağını düşünüyorum” dedi.

Özersay, Cumhurbaşkanlığı seçiminde göreve gelecek olan kişi için, “Bu göreve kim gelirse bizi daha iyi temsil eder ve haklarımızı daha iyi savunur” sorusunun sorulması gerektiğini kaydetti.

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