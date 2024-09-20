Özersay: Dokunulmazlık Konusu Meclis’e Gelecek

Özersay: “Sahte Diploma Soruşturmalarının Bazıları Tamamlandı, Dosyalar Artık Başsavcılıkta”

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, aralarında eski özel kalem müdürü, gazeteci, bakanlık müdürü, mukayyit, polis müdürü, koruma polisi ve askerlerin bulunduğu sahte diploma soruşturmalarının bazı dosyalarının polis tarafından tamamlanarak Başsavcılığa gönderildiğini duyurdu. Özersay, bu sahtekarlıklarla ilgili sürecin mahkemelerin vereceği kararla sonuçlanacağını ve suçlu olanın cezasını çekeceğini belirtti.

Kamuoyunun Takibi Önemli

Özersay, sahte diplomalarla ilgili daha önce polise şikayet başvurularında bulunduklarını hatırlatarak, bu dosyaların gizlenmemesi için sürekli takip ettiklerini vurguladı. “Kamuoyunu bu konuda yıldırmak için çaba harcayanlar olsa da süreç ilerliyor,” diyen Özersay, kamuoyunun baskısının önemli bir etken olduğunu ifade etti.

UBP Milletvekilinin Dosyası Gecikiyor

Özersay, özellikle sahte diploma aldığı iddia edilen UBP milletvekilinin polisteki soruşturmasının tamamlandığını ancak dosyanın Başsavcılığa gönderilmediğini belirtti. “Bir ağırdan alma var,” diyen Özersay, UBP milletvekilinin durumu hakkında siyasi müdahale olduğunu iddia etti.

Dokunulmazlık Konusu Meclis’e Gelecek

Sahte diploma aldığı iddia edilen milletvekilinin yasal süreçlerinin farklı ilerleyeceğine dikkat çeken Özersay, dosyanın Başsavcılığa iletilmesi durumunda, Meclis Başkanlığı’na dokunulmazlığın kaldırılması talebinin iletileceğini söyledi. Bu süreçte, Meclis tarafından bir komite kurulacağını ve ardından oylama yapılacağını ifade etti. Dokunulmazlık kaldırılınca, milletvekilinin durumu mahkemeye taşınabilecektir.

Özersay, “Dokunulmazlığın kaldırılması durumunda ilgili milletvekilinin milletvekilliği düşmez, ancak polis soruşturması ilerleyebilir ve ifadesi alınır,” diye ekledi. Sürecin sonunda mahkeme önüne çıkarılma ve yargılanma sürecinin başlayacağını vurguladı.