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Özersay: Elektrikte İndirim Yalan Oldu

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Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay sosyal medyadan açıklama yaptı
Özersay: Elektrikte İndirim Yalan Oldu

 

Başbakan protokol imzaladı ve şu anda canlı yayında açıklamalar yapıyor. Protokolü gördüğümüzde değerlendirme yapabileceğiz. Televizyonda Kendisine elektrikte açıkladığı ZAMDAN İNDİRİM ne olacak diye soruluyor, dolandıra dolandıra anlatıyor ve özetle anlıyoruz ki ELEKTRİKTE kendisinin açıkladığı ZAMDAN İNDİRM DE YALAN OLDU.

Reşat Akar soruyor:”yani 13. Maaş devam edecek”, sayın Başbakan düzeltiyor:”yok devam edecek değil, varsa vereceğiz”

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