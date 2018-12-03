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Özersay, engellilerde devlet adına özür diledi!

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Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na gelen  Engelli Hizmetleri Koordinasyon Kurulu üyelerinden devlet adına özür diledi.
Özersay, engellilerde devlet adına özür diledi!

Özersay sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada engelli bireylerin 2’nci kata çıkmalarını sayğlayacak bir asansör olmadığından ötürü Engelli Hizmetleri Koordinasyon Kurulu  üyelerini 1’nci katta ağırlamak zorunda kaldıklarını kaydetti. Özersay, bina yapılırken engelli vatandaşların 2’nci kata çıkmalarını öngörecek bir şey yapılamamasını eleştrirken “Ya da ‘çıkmalarına ne gerek var ki’ denilmiş” dedi.

Özersay, Dışişleri Bakanlığı’nda 2019 yılında asansör yapıalcağını ekledi. Özersay’ın açıklamsı şöyle: Bakanlık binamızda engelli bireylerin ikinci kata çıkmaları öngörülmemiş! Ya da "çıkmalarına ne gerek var ki" denilmiş. Bugün ziyaretime gelen Engelli Hizmetleri Koordinasyon Kurulu üyelerini zemin katta yer alan bir müdürümüzün odasında misafir ettim ve kendilerinden devlet adına bunca yıllık bu vizyonsuzluk nedeniyle özür diledim.

Evet bakanlığımızda giriş katında tekerlekli sandalye ile giriş imkanı var ama ikinci kata yok. Göreve geldikten sonra Bakanlık binamızda engellilerin kullanabileceği bir asansör için gerekli projelendirmeyi yaptık, Haziran ayı gibi üç ayrı yerden de teklif aldık. 2019 bütçe yılında bu asansörü hayata geçireceğiz. Başbakanlık bünyesinde kurulan Kurul'un somut ve gerçekten uygulanabilir olanlara odaklanması ve bu türden önerilerle gelmesi durumunda bunların hayata geçmesini her alanda destekleyeceğimizi buradan da bir kez daha vurgulamak isterim.

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