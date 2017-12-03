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Özersay: “Engellilerin ve yakınlarının sesini duyan yok”

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Özersay: “Engellilerin ve yakınlarının sesini duyan yok”
Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, temel hedeflerinden ve önceliklerinden bir tanesinin ülkede sosyal adaleti sağlamak olduğunu belirtti.

Gerek sosyal hizmetler, gerekse engellilere dönük politikalar açısından ülkenin geldiği durumun üzücü olduğunu belirten Özersay, “Engellilerin ve yakınlarının sesini duyan yok” dedi.
HP milletvekili adayları ve gönüllüleri, Gazimağusa’ya bağlı Korkuteli ve Güvercinlik köylerini ziyaret ederek, vatandaşlarla sohbet etti.

HP’den yapılan açıklamaya göre, ziyaretler sırasında çok sayıda evde engelli bireylerin yaşadıkları sıkıntıları vatandaşlardan dinleyen HP Genel Başkanı Kudret Özersay, gerek sosyal hizmetler, gerekse engellilere dönük politikalar açısından ülkenin geldiği durumun üzücü olduğunu belirtti.

Son iki yıldır ziyaret etmedikleri köy, bölge kalmadığını, neredeyse her yerde çok sayıda insanın ve onlara bakmaya çalışan yakınlarının nasıl sıkıntılar çektiklerini bizzat gözlemlediklerini kaydeden Özersay, “Engellilerin ve yakınlarının sesini duyan yok, bugüne değin de pek olmadı maalesef. Doğru düzgün bir veri toplanmadığı ortada. Devletin ülkedeki bu sosyal yaradan tam olarak haberdar dahi olduğu söylenemez” dedi.

“SOSYAL ADALETİ SAĞLAMAK BOYNUMUZUN BORCUDUR”

Özersay, engelli tanımının gözden geçirilmesi gerektiğini vurgulayarak, şöyle dedi:
“Bugün bu tanımın dışında olan ama gerçek anlamda sağlık ve benzeri yardıma muhtaç olan insanlar var. Kendi çocuğunu fizik tedaviye götürmekte ciddi şekilde zorlanan ama ulaştırma ihtiyacı karşılanmayan vatandaşlar var. Sırf bu türden harcamaları için kredi çekmek zorunda kalan insanlar.

Bu durumlar, ülkede çok ciddi bir adaletsizlik yarattı. Sosyal adaleti sağlamak, engelli vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını karşılamak için acil adımlar atmak boynumuzun borcudur. Bir ülkede sosyal adalet olmazsa huzur olmaz, temel eğitim ve sağlık hizmetlerinden yararlanmaktan mahrum bırakılan insanlar var. Bu dezavantajlı koşullarda bu insanlar mutlu olamaz. Devletin varlığını hissettiremezsiniz bu insanları kaybedersiniz. Halkın Partisi olarak bizim temel hedeflerimizden ve önceliklerimizden birisi bu ülkede sosyal adaleti sağlamaktır, sosyal adaleti sağlamak boynumuzun borcudur.”

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