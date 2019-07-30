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Özersay: Envatner çalışması ilerledikten sonra basına Maraş'ı girme izni verilecek

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Özersay: Envatner çalışması ilerledikten sonra basına Maraş'ı girme izni verilecek
Özersay: Envatner çalışması ilerledikten sonra basına Maraş'ı girme izni verilecek

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nin (KTGB) ‘Maraş’ın basın mensuplarına açılması’ talebine Başbakan Yardımcılığı Dışişleri Bakanlığı’ndan yanıt geldi.

KTGB Yönetim Kurulu adına Başkan Sami Özuslu imzasıyla 28 Haziran tarihinde gönderilen mektuba 23 Temmuz tarihinde cevap veren Kudret Özersay, ‘Maraş’taki envanter çalışması belirli bir aşamaya geldikten sonra basına izin verileceği’nden söz etti.

Başbakan Yardımcılığı Dışişleri Bakanı Kudret Özersay mektubunda şunları kaydetti:

“Hükümetimiz tarafından kapalı Maraş’ta envanter çalışması yapılmasına ilişkin karar ertesinde 28 Haziran 2019 tarihinde göndermiş olduğunuz mektubu aldım, teşekkür ederim. Envanter çalışması yapmak üzere oluşturulan komisyon yakında bölgeye ilk girişini gerçekleştirip sahada çalışmaya başlayacaktır. Çalışmaların seyri içerisinde envanter çalışması belirli bir aşamaya geldiğinde basın-yayın kuruluşlarına bölgeyi ziyaret ederek haber yapmak için izin verilmek yoluna gidilecektir. Bu bağlamda da öncelik Kıbrıs Türk basın yayın kuruluşlarına verilecektir. Bu çerçevede önümüzdeki dönemde Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği ile iletişim halinde olmaktan ve günü geldiğinde Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı olarak bahse konu basın ziyaretini planlamaktan memnuniyet duyacağız.

Gazeteciler Birliği'nden tepki

Çalışmalarınızda başarılar dilerim.” Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’dan gelen yanıtı değerlendiren KTGB Yönetim Kurulu adına Başkan Sami Özuslu, sürekli tartışılan kapalı Maraş konusunda kamuoyunun bilgi alma hakkı olduğunu hatırlattı. Bakanlık açıklamasındaki ‘envanter çalışmasının belirli bir aşamaya gelmesi’ konusu ile basının yapacağı haberler arasında nasıl bir ilişki olduğunu soran Özuslu, Maraş’a girme konusunda ısrarcı ve takipçi olacaklarını vurguladı. Sami Özuslu, “Envanter çalışmasıyla basının Maraş’ta yapacağı haberlerin ne alakası var? Gazeteciler envanter çalışmasını mı engelleyecek?” diye sordu.

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