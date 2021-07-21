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Özersay Erdoğan'ın yapacağını açıkladığı külliyeye karşı çıktı!

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HP Genel Başkanı Kudret Özersay, ekonomik kriz ortamında, ülkenin çok daha önemli ihtiyaçları ortadayken külliye yapılmasının ülkemiz için öncelikli bir ihtiyaç olmadığını vurguladı.
Özersay Erdoğan'ın yapacağını açıkladığı külliyeye karşı çıktı!

İşte açıklama;

Cumhurbaşkanlığı için bir saray/külliye yapılması bu senenin başında gündeme geldiğinde Meclis’te mali protokol tartışmaları sırasında kürsüden “bu zamanda bir saray yapımı için 14 milyon ayrılması kamu vicdanını rahatsız eder ve doğru değildir, bu madde gerekirse askıya alınmalıdır” demiştik (8 Mart 2021).

Geçtiğimiz ay Bakanlar Kurulu kararı alınıp bu saray için arazi tahsis edildiğinde açıklama yaparak “Özel sektör borç batağında aldığı krediyi nasıl geri ödeyeceğinin gailesinde, esnaf sosyal sigorta ve ihtiyat sandığı yatırımlarını bile ödeyemez durumda ve bu hükümet 14 MİLYONA Cumhurbaşkanına SARAY YAPIYOR, bugün araziyi belirlemiş duyurmuş…
El insaf be arkadaş!!!” demiştik. (11 Haziran 2021).

Şimdi Cumhurbaşkanlığı sarayına bir de yeni Meclis binası ekleniyor. Bizim bu konudaki görüşümüz değişmemiştir. Evet Türkiye Cumhuriyeti pek çok konuda bize ekonomik anlamda destek veriyor, mali yardımda bulunuyor, yol ve benzeri projeleri destekliyor ve tüm bunlar için Türkiye’ye müteşekkiriz. Ancak bu ekonomik kriz ortamında, ülkenin çok daha önemli ihtiyaçları ortadayken saray/külliye yapılması ülkemiz için ÖNCELİKLİ BİR İHTİYAÇ değildir.

6 ay önce mali protokol Meclis’te görüşülürken yaptığımız uyarıları dikkate alıp da Hükümet ve Cumhurbaşkanı ZAHMET ve CESARET edip saraydan çok daha önemli ve öncelikli ihtiyaçlarımız olduğunu dile getirebilmiş, Türkiye’ye anlatabilmiş olsalardı bugün mesele bu noktaya gelmezdi.

Kapalı Maraş açılımı konusunda dün yapılan açıklamalara dair değerlendirmemizi de kısa süre sonra kamuoyu ile paylaşacağız.

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