  • BIST 1.434,760
  • Altın 488,23
  • Dolar 8,6070
  • Euro 10,1100
  • Lefkoşa 36 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 35 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 30 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKAKTTB'den Hamileler İçin Aşı Uyarıları

Özersay, Erenköy Direnişi’nin yıldönümü nedeniyle mesaj yayınladı. 

» »
Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, Erenköy Direnişi’nin yıldönümü nedeniyle mesaj yayınladı. 
Özersay, Erenköy Direnişi’nin yıldönümü nedeniyle mesaj yayınladı. 

Özersay mesajında, şu ifadeleri kullandı: 

“Farklı siyasi görüşten bir avuç insanın, tüm imkansızlıklara rağmen omuz omuza verip memleketine ve kimliğine sahip çıktığı mücadelede bir simgedir Erenköy direnişi. Bereketçileriyle, üniversite öğrencisi mücahitleriyle, köylüleriyle… Başta tüm Şehitlerimiz ve gazilerimiz olmak üzere bu uğurda mücadele veren herkese minnettarız, özellikle bugün aramızda olmayanları saygı ve rahmetle anıyoruz. Kıbrıs Türk halkı sizi hiç bir zaman unutmayacak.” 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Oğuz: “Erenköy Direnişi Bir Kahramanlık Destanıdır”08 Ağustos 2021 Pazar 12:49
  • Tabipler Birliği Aşı Karşıtlığına Dikkat Çekti08 Ağustos 2021 Pazar 12:32
  • Ataoğlu: “Ülkemizi Daha İleriye Taşımak İçin Canla Başla Çalışmaya Devam Edeceğiz”08 Ağustos 2021 Pazar 12:31
  • Sucuoğlu’nun 8 Ağustos Erenköy Direnişi Mesajı…08 Ağustos 2021 Pazar 10:48
  • İngiltere’den Gelecek Olan Aşılı Kişiler 31 Ağustos’a Kadar Karantinaya Girmeyecek08 Ağustos 2021 Pazar 10:47
  • Şehit Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel Bugün Anılıyor08 Ağustos 2021 Pazar 10:25
  • Başbakan Saner Erenköy Direnişi’nin Yıl Dönümü Nedeniyle Mesaj Yayımladı08 Ağustos 2021 Pazar 10:23
  • Erenköy Direnişi’nin 57. Yılı... Erenköy’de Anma Töreni Yapılıyor08 Ağustos 2021 Pazar 10:19
  • Çağman’ın Erenköy Mesajı08 Ağustos 2021 Pazar 10:18
  • Evren: “Erenköy, KKTC'nin Manevi Temellerinin Atıldığı Yerdir”08 Ağustos 2021 Pazar 10:17
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti