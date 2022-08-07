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Özersay: Erenköy Mücahitlerinden özür dileyin

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Özersay yaptığı açıklamada daha önce parti olarak yaptıkları çağrıyı 8 Ağustos arifesinde de yinelemek istediklerini söyleyerek görevde bulunan siyasilere yarın yapılacak Erenköy törenlerinde Erenköy mücahitlerinden ve ailelerinden özür dilemeleri çağrısı
Özersay: Erenköy Mücahitlerinden özür dileyin

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay yaptığı açıklamada daha önce parti olarak yaptıkları çağrıyı 8 Ağustos arifesinde de yinelemek istediklerini söyleyerek görevde bulunan siyasilere yarın yapılacak Erenköy törenlerinde Erenköy mücahitlerinden ve ailelerinden özür dilemeleri çağrısı yaptı. Piyango biletleri üzerine hata sonucu basılan fotoğrafın kamuoyunda büyük tepki çektiğini ama özellikle de Erenköy mücahitleriyle Erenköylülerin kırıldığına dikkat çeken Halkın Partisi lideri Özersay “Evet ortada bir kasıt ya da kötü niyet yoktu ama buna rağmen özür dilemek bir erdemdir, bir nebze olsun acıyı hafifletir” ifadelerini kullandı. Yarın yapılacak olan şanlı Erenköy Direnişi ve Erenköy Şehitlerini anma töreninde Halkın Partisi olarak kendilerinin de hazır bulunacağını vurgulayan Özersay Erenköy direnişini kutlayarak “Bu uğurda mücadele etmiş olan tüm Şehitlerimizi ve gazilerimizi minnetle, saygıyla ve rahmetle anıyoruz” dedi. Genel Başkan Kudret Özersay tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

“ÖNCEKİ ÇAĞRIMIZI YİNELİYORUZ: ÖZÜR DİLEMEK BİR ERDEMDİR”

Yarın Erenköy’de şanlı Erenköy Direnişi ve Erenköy Şehitlerini anma günü için düzenlenecek törende piyango bileti üzerine basılan yanlış fotoğraf nedeniyle teknik anlamda değil, siyasi anlamda sorumlu olanların, yani bürokratların değil görevde olan siyasilerin Erenköy mücahitlerinden ve ailelerinden özür dilemeleri gerekir. Kimse yapılan bu yanlışın kasıtlı, bilerek yapıldığını iddia etmiyor. Ama ortada kötü bir niyet ve bir kasıt olmasa bile özür dilemek bir nebze olsun acıyı hafifletir. Yarın biz Halkın Partisi olarak Erenköy’de olacağız, halkın içinde. Umarım bu çağrımıza kulak verirler. Erenköylülerin, farklı siyasi görüşten Kıbrıslı Türk gençlerin, bereketçilerin ve bölgedeki diğer köylülerinin Anadolu’daki kardeşlerimizin desteğiyle ortaya koydukları şanlı direniş Kıbrıs Türk var oluş mücadelesinde bir dönüm noktasıdır. Bu uğurda mücadele etmiş olan tüm Şehitlerimizi ve gazilerimizi minnetle, saygıyla ve rahmetle anıyoruz

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