  • BIST 2.516,56
  • Altın 984.348
  • Dolar 17.7256
  • Euro 18.0952
  • Lefkoşa 37 °C
  • Mağusa 37 °C
  • Girne 36 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 37 °C
  • İstanbul 30 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKATakıntı Hastalığı Hayatı Zorlaştırıyor !

Özersay: Erenköy Mücahitlerinden Özür Dileyin ve Bunu 8 Ağustos Törenlerinde de Tekrar Edin

» »
Özersay: Erenköy Mücahitlerinden Özür Dileyin ve Bunu 8 Ağustos Törenlerinde de Tekrar Edin
Özersay: Erenköy Mücahitlerinden Özür Dileyin ve Bunu 8 Ağustos Törenlerinde de Tekrar Edin

ÖZERSAY’DAN ÜSTEL’E: 

“ERENKÖY MÜCAHİTLERİNDEN ÖZÜR DİLEYİN VE BUNU 8 AĞUSTOS TÖRENLERİNDE DE TEKRAR EDİN”

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay 8 Ağustos Erenköy direnişi çerçevesinde basılan piyango biletleri üzerinde mücahitlerin fotoğrafı yerine EOKA milislerinin fotoğrafının kullanılmasının tam bir skandal olduğunu belirterek “Gayrimeşru hükümetin başbakanı sayın Üstel Erenköy mücahitlerinden özür dilemelidir ve bu özrünü de 8 Ağustos Erenköy direnişi etkinliklerinde düzenlenen törende de mücahitlerin ve şehit yakınlarının önünde tekrar etmelidir. Çünkü bu Piyangolar birimi Başbakanlık’a bağlıdır ve esas sorumluluk sayın Üstel’dedir” dedi. Tüm bu olanların devlet kadrolarında liyakatın yok sayılması sonucunda işinin ehli insanların değil partililerin çeşitli görevlere atanmasından, partizanlıkla devletin içinin boşaltılmasından kaynaklandığına dikkat çeken Halkın Partisi lideri Özersay “Aynı nedenle Elektrik Kurumunda yönetim kurullarına bu konularda işinin ehli olan kişiler atanmadığından ciddi bir rant düzeni kurulmuş durumda, adeta Halkın parası paylaşılıyor” ifadelerini kullandı.

“MEŞRUİYETİ OLMAYAN HÜKÜMET DEVLETİN İTİBARINI YERLE BİR EDİYOR”

 

HP lideri Özersay açıklamasında demokratik teamüllere aykırı şekilde meşruiyetten yoksun olarak kurulan hükümetin herhangi bir meşru temsiliyet zemini bulunmadığı için kendisini Halka karşı sorumlu hissetmediğini bunun için de devletin itibarını önemsemez tavırlar içerisinde  olduğunu vurguladı. Özersay bu türden gayrimeşru hükümetler döneminde devletin itibarının daha da zedelendiğine ve Halkın devlete olan inancının sarsıldığına işaret ederek “Bu kadar yıllık Kıbrıs Türk milli mücadelesi ve ödenen bedeller sonucunda elde edilen en önemli kazanım olan devletimizin itibarını yerle bir edenler bize milliyetçi olduklarını iddia etmesinler. Çünkü gerçek milliyetçilik devleti sevmekten, devlete ve itibarına sahip çıkmaktan geçer. Onu yerle bir edenler milliyetçi değildirler, sadece ve sadece şahsi çıkarları için milliyetçiliği istismar edenlerdirler” dedi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tatar: Bu Saygısızlık Affedilemez24 Temmuz 2022 Pazar 13:54
  • Piyangolar Birimi sorumlusu Uzun görevden affını istedi24 Temmuz 2022 Pazar 13:45
  • Töre, Beyarmudu Şehitlerini anma töreninde konuştu24 Temmuz 2022 Pazar 13:40
  • Erhürman: Saldım çayıra mevlam kayıra gidiyor diyoruz24 Temmuz 2022 Pazar 13:27
  • “Fenerbahçe” isimli deniz kaplumbağası doğal yaşam alanına geri döndürüldü24 Temmuz 2022 Pazar 13:25
  • Onurhan: Bu iş özür dilemekle ve biletleri geri almakla düzelmez24 Temmuz 2022 Pazar 13:18
  • Devlet Piyangoları Birimi Sorumlusu Osman Uzun, özür mesajı yayınladı24 Temmuz 2022 Pazar 13:11
  • Erhürman: Yazıklar olsun24 Temmuz 2022 Pazar 12:47
  • Bilet Rezaleti... Üstel yine " Sorumlulardan hesap sorulacak" açıklaması yaptı24 Temmuz 2022 Pazar 12:22
  • Üstel: Sorumlulardan hesap sorulacak24 Temmuz 2022 Pazar 12:22
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti