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Özersay Eroğlu ile Mağusa'da bir araya geldi haberlerini yalanladı!

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Özersay: Bu haberler uydurmadır!
Özersay Eroğlu ile Mağusa'da bir araya geldi haberlerini yalanladı!

İşte o açıklama;

“Geçen hafta Eroğlu ile Özersay Mağusa’da bir araya geldi ve gizlice koalisyon görüşmesi yaptı” iddiaları ve haberleri UYDURMADIR.

Biz yalanlamaktan usandık ama birileri UYDURMAKTAN usanmadı...Aynı durum
Akyar’da gerginlik olduğu iddiaları için de geçerlidir, UYDURMA haberlerle Kıbrıs Rum halkı üzerinde kamuoyu oluşturmaya çalıştılar ama bugün Rum medyası bu iddiaların gerçek dışı olduğunu açığa çıkardı.

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