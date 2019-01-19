Özersay, Federasyon modelinin gerçekçi olmadığını savundu

"Günün sonunu düşünmekten günü kaçırıyoruz. Rumlarla işbirliğine dayalı ortaklık geliştirmeliyiz" dedi. 2019 yılında Türkiye ile birlikte Doğu Akdeniz'de izleyecekleri politikayı da anlattı.

2017 yılında isviçre'de sonuçsuz kalan görüşmelerin ardından, 2018 yılı, Kıbrıs sorununun çözümü açısından verimli geçmedi. Peki 2019 yılından beklentiler neler? Adada müzakere süreci yeniden başlayabilir mi? KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay'a göre "adada herşeyden önce ortak vizyon yok."



"Adada ortak vizyon yok"

İstanbul Kültür Üniversitesi'nde katılacağı bir toplantı öncesinde CNN TÜRK'e konuşan Özersay, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'nın aksine, siyasi eşitliğe dayanan federasyon formülünün gerçekçi olmadığını savundu ve "Adada fiiliyatta iki ayrı devlet var. Birbirimizi tanımaya gerek olmaksızın işbirliğine dayalı ortaklık geliştirebiliriz" mesajını verdi. Bu önerisine örnek olarak da "Rum tarafının 2011 yılında Türk tarafından elektrik satın almasını" gösterdi.

"Ben sizi tanımıyorum dolayısıyla almıyorum demek yerine ticaret odası üzerinden elektriği kktc'den satın alabilmiştir. Eğer biz ısrarla kendi kamu kurumumuz üzerinden satmakta ısrar etmiş olsaydık bu işbirliği yapılamayacaktı. Yani pragmatik olmak ve karşılıklı ihtiyaca sahip olmak gerekir işbirliğine sahip olmak için." diyen Özersay, "güven tesis eder" dediği bu modelin adada gerilime neden olan doğalgaz konusunda da uygulanabileceğini söyledi.

Kudret Özersay ayrıca, Rumların uzlaşmayı kabul etmemesi halinde 2 ayrı adım atılacağını söyledi.

Adada tartışmaya neden olan bir diğer başlık ise BM barış gücünün varlığı. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda bu gücün görev süresinin yeniden uzatılmasına dair değerlendirmeler sürerken Özersay New York'ta temaslarda bulundu. "800 askere gerek yok bu misyon sivil hale getirilsin" önerisini iletti.