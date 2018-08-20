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Özersay: Gailemiz memleketin geleceğidir

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Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, yapılan eleştirileri dikkate alıp   önümüzdeki günlerde hem atılan adımların uygulanmasına bakıp gözden geçirme, hem de yeni bazı tedbirler alma yoluna gideceklerini açıkladı
Özersay: Gailemiz memleketin geleceğidir

.Özersay sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

“Memleketimiz, özellikle dar gelirli vatandaşlarımız için hiç de kolay olmayan bir dönemden geçiyor. Biz imkan dahilinde bazı tedbirler alıyoruz. Bunu yetersiz bulanlar, daha farklı ve daha fazla yapılması gerektiğini savunanlar vardır, saygı duyarım. Yapılan eleştirilerin ve ortaya konulan önerilerin bazılarında haklılık payı da vardır. Bunları da dikkate alarak önümüzdeki günlerde hem attığımız adımların uygulanmasına bakıp gözden geçirme, hem de yeni bazı tedbirler alma yoluna gideceğiz.  Ne çaldık, ne de çırptık. Gailemiz memleketin geleceğidir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın.

Zor zamanlarda empati yapmak, birbirimizi anlamaya çalışarak toplumsal birlikteliğimizi güçlendirmek zorundayız. Geçmişte buna benzer zorlukları toplum olarak birlikte aştık, yine aşacağız. Bu vesileyle tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramını kutluyorum. Ailenizle birlikte sağlıklı ve huzurlu bir tatil geçirmenizi dilerim.

Yollarda yavaş ve dikkatli sürün lütfen”.

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