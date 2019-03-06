Özersay golü yine kendi hanesine yazdı.



Halkın Partisi Genel Başkanı Başbakan Yardımcısı Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, partisinin bir köy ziyaretinde yaptığı açıklamada, Kıbrıs konusuna değinirken, bir süredir söylemekte oldukları işbirliğine dayalı çözüme yönelik adımlar atılmaya başlanmasının olumlu olduğunu söyledi.

Özersay, işbirliği yoluyla elektrik, telefon ve mayın temizliği konularında alınan kararların iki taraf arasında güven yaratılmasına katkısı olacağını ifade etti.

Bu gelişmelerin ilerleyen süreçte hidrokarbon ve suçluların iadesi gibi diğer konularda da yaşanması gerektiğini aktaran Özersay, böyle bir sonucun iki toplumun birlikte adım atabilmesi adına ümit verici olacağını belirtti.

Elektrik fiyatlarıyla ilgili olarak da Özersay, çoklu tarifenin yeni dönemde faturaların rahatlamasında önemli bir alternatif olacağını, mart sonuna kadar çoklu tarife uygulamasına geçileceğini kaydetti. Özersay, çamaşır veya bulaşık makineleri gibi çok elektrik çeken aletlerin düşük tarifeli saatlerde kullanılabileceğini, böyle bir alternatie faturaların düşürüleceğini ifade ederek, çoklu tarifenin elektrik faturalarını azaltabilme şansı doğuracağını belirtti