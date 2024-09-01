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Özersay: Görünen o ki maaşları kırpacaklar!

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Halkın Partisi Lideri Özersay'dan Ekonomik Politikalar Eleştirisi: "Fatura Dar Gelirliye Kesiliyor"
Özersay: Görünen o ki maaşları kırpacaklar!

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, Maliye Bakanı ve Cumhurbaşkanı'nın son dönemde hayat pahalılığı ve asgari ücretle ilgili yaptığı açıklamaların, Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) Türkiye raporundaki önerilerle birlikte değerlendirildiğinde, "dar gelirlinin maaşının kırpılacağının ve ekonomideki faturanın memura ve özel sektör çalışanına kesileceğinin" açıkça anlaşıldığını ifade etti.

Özersay, açıklamasında şunları söyledi: "Maliye Bakanı, enflasyon oranında bir maaş artışının maliyeye büyük bir yük getirdiğinden şikayet ediyor. Cumhurbaşkanı ise asgari ücretin yüksek olmasından rahatsız. Aynı günlerde IMF'nin Türkiye raporunda, asgari ücret artışlarının gerçek enflasyon ve hayat pahalılığı yerine beklenti enflasyonuna göre yapılması önerisi yer alıyor. Bütün bunlar tesadüf değil. Ekonomideki kötü gidişatın bedeli memura ve dar gelirli özel sektör çalışanına ödetilmek isteniyor. Halbuki biz, zamanında hayat pahalılığını gidermenin en iyi yolunun hayatın pahalılaşmasını önlemek olduğunu söylediğimizde kimse anlamak istemedi."

"Adil Vergi Toplamadan, Girdi Maliyetlerini Düşürmeden Fatura Dar Gelirliye Kesilemez"

Özersay, hükümeti sert bir dille eleştirerek, "Bu gayrimeşru hükümet, maliye gelirlerini artırmak için daha fazla kazananlardan daha fazla vergi alınması ve adil bir vergi sistemi oluşturmak adına bir adım attı mı? Yoksa büyük ve ayrıcalıklı bazı firmalara vergi affı mı getirdi? Ücretler en büyük girdi maliyetine dönüştüyse, diğer girdi maliyetlerini düşürmek ve özel sektörü rahatlatmak için bu hükümet ne yaptı? Hiçbir şey!" dedi.

Ayrıca, Özersay elektrik maliyetleri konusundaki yönetim hatalarına da dikkat çekti: "Örneğin, elektrik gibi önemli bir girdi maliyetinde, yakıtı ihalesiz alarak, kötü yönetici atamaları yaparak ve kurumun finans yönetimini yanlış yönlendirerek daha yüksek faiz borcu altına soktular. Ayrıca, kötü yönetim nedeniyle Rum tarafından daha pahalıya elektrik alınıp elektriği daha da pahalı hale getirmediler mi?" şeklinde konuştu.

Özersay, hükümetin ekonomik politikalarının dar gelirli vatandaşlar üzerinde yarattığı yükü eleştirerek, adil ve etkin bir yönetim çağrısında bulundu.

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