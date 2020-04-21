Özersay: Güney Kıbrıs’tan KKTC’ye gelmek isteyen Rumların durumu yarın Bakanlar Kurulunda ele alınacak

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Doğuş Derya’nın BM, AB ve yabancı diplomatların ülkeye girişini neden durdurduklarına ilişkin sorusunu yanıtladı.

Özersay, virüsün insan ayrımı yapmadığını, bu uygulamayı ilgili kişilerle de görüştüklerini ve iletişimin telekonferansla sürdüğünü kaydederek, BM askerleri arasında da virüs taşıyanlar olduğunu, bu önlemi tedbir için aldıklarını söyledi.

İzin prosedürü olacağını BM’ye ilettiklerini kaydeden Özersay, örneğin KKTC’deki iki BM kampının ihtiyaçlarının karşılanması için polis konvoyu eşliğinde tedarik gönderilmesine izin verildiğini bildirdi.

Kuzeyde yaşayıp kısıtlamalar alındığında güneyde kısılan Rumlar konusuyla ilgilendiklerini, giriş çıkışlarına bakıldığında olağan ikametlerinin kuzey olduğu belli olanlara olumlu yaklaştıklarını kaydetti.

Özersay, güneyden gelmek isteyen bir Rum ailenin durumunun yarın Bakanlar Kurulu’nda ele alınacağını, muhtemelen izin verilerek 14 gün karantinaya alınacaklarını bildirdi.

Kudret Özersay, hükümetin sözcüsü olarak halkın bilgilendirilmesi için sosyal medya hesaplarını kullanmasının normal olduğunu da kaydetti.

Özersay, bir kamu bankasından esnafa kredi verilirken uygulanan kriterler konusundaki eleştirileri yönetim kuruluna aktardığını bildirdi.