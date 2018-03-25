Özersay: Güney'de zihniyet değişikliği şart!

Başbakan Yardımcısı Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Limasolda bir teknik okulun zemininde kullanılan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinden ithal edilen mozaiklerin sökülmesi ile ilgili görüşlerini paylaştı.

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Kudret Özersay, Rum basınının, söz konusu mozaiklerin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinden ithal edildiği için tepki oluşması üzerinde söküldüğünü yazdığını anımsattı.

Özersay, daha sonra “teknik nedenlerle mozaiklerin okulda kullanılmaması gerektiği” yönünde bir haber daha geldiğini bunun ise inandırıcı olmadığını kaydetti.

Özersay paylaşımında şu ifadelere de yer verdi:

“KKTC’de üretilmiş olan malların Yeşil Hat Tüzüğü’ne uygun olarak güneye geçmesi, güneyde satılması bile bu kadar rahatsız ediyor anlaşılan. İki taraf arasındaki ekonomik ikiskilerin gelişmesi ve toplumlara fayda getirmesi ancak kafalardaki engellerin aşılmasıyla olabilecek bir şey. Bu mozaik olayı tam da bunu yansıtıyor sanırım.Kıbrıs Türk tarafının, Rum tarafında ve özellikle de Kıbrıs Rum liderliğinde bir zihniyet değişimine ihtiyaç var diyor olması boşuna değildir”