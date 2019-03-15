Özersay, güvenlik, vatandaşlık ve ülke nüfusuyla ilgili açıklamalarda bulundu

Başbakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, BRT’de yayınlanan Basın Odası programına katılarak gazetecilerin sorularını yanıtladı.Ülkede özellikle son dönemlerde yaşanan güvenlik sıkıntısıyla ilgili bir soru üzerine Özersay, ülkenin dışından içine doğru giriş çıkışlarla bağlantılı olarak alınan bazı tedbirler bulunduğunu, bu konuda İçişleri Bakanlığının çalışması olduğunu ifade etti…

Özersay, çipli kimlik uygulamasına giriş için düğmeye basıldığını kaydederek, bu konuda yapılan çalışmaları anlattı… Özellikle teknoloji anlamındaki çalışmaların devam ettiğini kaydeden Özersay, nüfusun artmasıyla birlikte polisin sayısı, yeterliliği ve sorunlara yetişebilme gibi bir takım sıkıntılarla karşı karşıya kalındığını anımsattı… Özersay, ülkede çeşitli noktalarda polise ihtiyaç duyulduğunu ifade ederek, elzem olan konularda istihdam için çalışma içerisine olduklarını kaydetti…

Ülkeye gelişteki kontrolün önemli olduğunu ancak ülke içinde de birtakım tedbirler almanın kaçınılmaz olduğunu belirten Özersay, kent içinde kurulacak kamera sistemiyle bir nebze bu açığı kapatmak için yaptıkları çalışmayı anlattı… Özersay, Kişilerin özel hayatına müdahale etmeyecek koşulları sağlamanın önemine de değindi… İçişleri Bakanlığının, diğer ilgili bakanlarla da birlikte öğrenci takip sistemi kurduğunu, öğrenci olmayanın ortaya çıkarılacağı yapının da bir denetim işi olduğunu söyleyen Özersay, İçişleri Bakanlığının muhaceret polisine yönelik yayınladığı genelgeyle bir istismarın önüne geçtiğini ifade etti

Özersay, çalışma izni olmaksızın turist vizesiyle kayıt dışı olarak ülkede çalışanların önüne geçilmesi için alınan tedbiri de anımsatarak, göreve geldikten sonra ciddiyetle Türkiye ile de istişare içinde tedbirler aldıklarını, orta vadede olumlu etkileri göreceklerini kaydetti… Nüfus sayımı konusundaki soruya da Özersay, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın açıklamalarıyla ilgili İçişleri Bakanı’nın söyleyecekleri olacağını, İçişleri Bakanının farklı rakamlar söylemediğini anlattı… İçişleri Bakanının kendi aldığı kayıtlar çerçevesinde yurt içinde ve dışında ikamet eden vatandaş sayısının 350 bin civarında bulunduğunu dile getirdiğini kaydeden Başbakan Yardımcısı Özersay, bunun içerisindeki 60 bin civarında kişinin ise yurt dışında ikamet ettiğinin tespit edildiğini söyledi…