  • BIST 1.384,680
  • Altın 498,85
  • Dolar 8,8420
  • Euro 10,3500
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKAAvrupa’da coronadan çıkış takvimi: 2022 ilkbaharı

Özersay: “Halkın İçinde, Esnafımızın Yanındayız”

» »
Özersay: “Halkın İçinde, Esnafımızın Yanındayız”
Özersay: “Halkın İçinde, Esnafımızın Yanındayız”

HP Genel Başkanı Kudret Özersay, halkın içinde ve esnafın yanında olduklarını vurgulayarak “Yer aldığımız koalisyonlardan dersler çıkardık, tecrübe edindik. Artık diğer siyasi partileri çok daha iyi tanıyoruz, bu nedenle gelecekte hükümette yer alırken bu tecrübelerimiz bize yol gösterecek, seçim ertesinde hükümetin kurulmasında Halkın Partisi önemli bir rol oynayacak” dedi.

ozersay-4.jpg

HP’den yapılan açıklamaya göre, Özersay, parti milletvekilleri ve Lefkoşa İlçe yönetimi üyeleriyle birlikte Lefkoşa’da Arasta, Büyük Han ve Belediye Pazarını ziyaret etti.

Sadece hükümetteyken değil, muhalefetteyken de halkın menfaatine işler yapılabileceğine dikkat çeken Özersay, esnafın yanında olmak için önce güney ile geçiş kapılarının açılması konusunda baskı unsuru oluşturduklarını ve sonuç aldıklarını, daha sonra da geçişlerin kolaylaştırılması gerektiğine dikkat çektiklerini ve biraz da bunun sonucu olarak iki taraf arasındaki geçişlerde aşılı kişiler için PCR testin kaldırıldığını belirtti.

ozersay-3.jpg

HP Genel Başkanı Özersay’a Lefkoşa’daki esnaf ziyaretleri sırasında HP Lefkoşa İlçe Başkanı Mehmet Manavoğlu ve HP Milletvekilleri Ayşegül Baybars, Erek Çağatay ve HP Genel Sekreteri Gülşah Sanver Manavoğlu da eşlik etti.

ozersay-2.jpg

“KOALİSYONLARDAN DERSLER ÇIKARDIK”

Halkın Partisi’nin henüz 5 yaşında bir siyasi parti olduğunu, bazı siyasi partilerin 15 yıl, 20 yıl, 30 yıl gibi uzun süreler hükümet tecrübeleri bulunduğunu, herkesin geçmişte yapılan ve bugünkü statükoya hizmet edenlerin kimler olduğunu gayet iyi bildiğini, bu nedenle Halkın Partisinde yer alan genç ve çalışkan yurtsever insanların bu mücadelesine Halkın da sahip çıktığını görmekten memnuniyet duyduklarını vurgulayan Özersay şöyle konuştu:

ozersay-1.jpg

“Biz geçmişte yer aldığımız koalisyonlardan bazı dersler çıkardık, bundan sonra alacağımız kararlarda bu tecrübemizden yararlanacağız, yaşadıklarımız bize bundan sonrası için ışık tutacak. Evet bizim de hükümetlerde yer aldığımızda eksiklerimiz ve hatalarımız oldu ama kötü niyetle değil, doğru olduğuna inandığımız için o kararları aldık ve samimiyetle ülke için bir şeyler yapmaya çalıştık, bundan sonra da daha soğukkanlı davranarak ülke için çalışmaya devam edeceğiz.”

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tatar: “Kıbrıs’ta Federal Temele Dayalı Bir Anlaşma Olamaz”26 Eylül 2021 Pazar 11:42
  • Ertuğruloğlu BM yetkilisi Lacroix’le bir araya geldi26 Eylül 2021 Pazar 11:40
  • Miss Kuzey Kıbrıs ve Bay Kuzey Kıbrıs seçildi26 Eylül 2021 Pazar 11:36
  • Ölüm Nedeni Kalp Yetmezliği Olarak Tespit Edildi!26 Eylül 2021 Pazar 11:03
  • Kıbrıs küresel ısınmada ve iklim değişikliğinden en çok etkilenen bölgede26 Eylül 2021 Pazar 11:03
  • 52 yaşındaki Bilal Hasan Habib, kurtarılamadı26 Eylül 2021 Pazar 10:21
  • Lefke- Güzelyurt yolunda kaza26 Eylül 2021 Pazar 10:17
  • 1 kişi hayatını kaybetti,64 pozitif vakaya rastlandı25 Eylül 2021 Cumartesi 18:36
  • Üstel, 25 Eylül Dünya Eczacılık Günü nedeniyle mesaj yayımladı25 Eylül 2021 Cumartesi 17:45
  • Kayıp Şahıs Bulundu25 Eylül 2021 Cumartesi 16:47
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti