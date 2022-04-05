Özersay: Halkın verdiği tepki sonucunda mecbur kaldılar

HP Genel Başkanı Kudret Özersay Bakanlar Kurulu kararlarını değerlendirdi.

HP Genel Başkanı Kudret Özersay sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada “Hükümet alkol ve elektrik zammı konusunda geri adım atmak zorunda kaldı. Bunun tam olarak nasıl bir indirim olacağını hesaplayacağız. Devlet deneme yanılma yoluyla yönetilmez, madem mümkündü insanlara bunu niye yaşattınız? Niye hesaplamadan, planlamadan GUDURU ve ÖLÇÜSÜZ ZAM YAPTINIZ? Halkın verdiği tepki sonucunda mecbur kaldılar.” ifadelerini kullandı.