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Özersay: Halkın yararına yasama faaliyeti yapmaları mümkün değil

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alkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, tarrtışmalı geçen Meclis Genel Kurulu toplantısının sonunda "Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa Tasarısı"nın oy çokluğuyla kabul edilmesi hakkında açıklama yaptı.
Özersay: Halkın yararına yasama faaliyeti yapmaları mümkün değil

Özersay'ın açıklamasının tamamı şöyle:

Meşru olmayan, halk iradesi yok sayılarak kurdurulan bir hükümetle Meclis çatısı altında halkın yararına yasama faaliyeti yapmak mümkün değil demiştik. Orada durduğunuz sürece bu gayrimeşruluğun figüranlarının kendilerine verilen rolü oynayabilmeleri için onlara sahne kurmuş olursunuz demiştik, o sahneyi altlarından çekip almak gerekir demiştik...Dün belediyeler konusunda Meclis'te yaşananlar bunu bir kez daha net şekilde gösterdi. Ne kadar da bağırsanız, ne kadar da uzun uzun konuşsanız gayrimeşru bir hükümetle "ortak akıl" aranmaz, "birlikte çalışılmaz, çalışılmamalı"! Aksi durumda dün olduğu gibi sabahın ilk ışıklarıyla istemeye istemeye sineye çekmek zorunda kalırsınız...

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