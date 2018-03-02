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Özersay: Hane halkına yardım kaleminden bir kuruş harcamayacağım

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Özersay: Hane halkına yardım kaleminden bir kuruş harcamayacağım
"Bu söylediğimin aksini yaparsam benden günü geldiğinde hesabını sorun lütfen."

İşte o açıklama;

Bütçe görüşmeleri sırasında iki gün önce Meclis’te ilgili komitede bir açıklama yaptım. Basında çok kısaca yer aldı ama burada bir daha dile getireyim ki daha fazla kişi haberdar olsun.

Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı bütçesi altında “hane halkına yardım” adı altında bir kalem olduğunu gördüğümde Bakanlığın mali işlerinden sorumlu memurunu davet ederek kendisine bunun ne olduğunu sordum. Bana bu kalemin Başbakanlık ve Başbakan Yardımcılığında yer aldığını, geçmişte başbakan yardımcılığı Maliye’de olduğu için orada yer aldığını ama bu yeni dönemde bizim bakanlığımız altına konulduğunu söyledi.

Komite’de de kayıtlara geçecek şekilde ifade ettiğim üzere, “hane halkına yardım” adı altındaki bu kalemin, kimisinin örtülü ödenek dediği ama aslında örtülü olmayan ve fakat KEYFİ kullanıma açık bir ödenek olduğunu düşünürüm. Geçmişte bu kalemden elektrik sayacı kesilene, torunu okul harcını yatıramayana ve daha başka pek çok farklı ihtiyaç beyan edene bu yardımı Bakanların yaptığını biliyoruz. Ama NEYE GÖRE? Tanıdığına? Akrabasına? Partilisine? Köylüsüne? Söylediklerine inandığına? İzahatını ikna edici bulduğuna? Peki ya gerçekten ihtiyacı olmasına rağmen gidip de bunu talep etmeyen, etmeyi doğru bulmayan ya da edemeyen vatandaş?

Özetle nasıl harcanacağına dair KRİTERİ OLMAYAN ödenek her durumda tehlikelidir ve istismara açıktır. Keyfi şekilde siyasi rant elde etmek için kullanılabilir. Yarın Sayıştay veya bir başka denetim organı kriter olmadıktan sonra bu harcamayı neye göre denetleyecek? Geçmiş hükümetler döneminde küçük rakamlar halinde yüzlerce kişiye bu ödenekten para verildiğini çok iyi biliyoruz.

Bu nedenle Komite toplantısında açıkça vurguladım ve kayıtlara geçirdim. Buradan da bir kez daha paylaşıyorum: Kriter belirlenmediği sürece bu hane “halkına yardım kalemi”nden bir kuruş dahi harcamayacağım, bunu herkesin bilmesini isterim. Komitede muhalefete gelin kriterleri birlikte belirleyelim şeklinde samimi bir çağrı da yaptım.

Bu söylediğimin aksini yaparsam benden günü geldiğinde hesabını sorun lütfen.

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