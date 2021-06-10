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Özersay: Hellim aldılar UBP parti örgüt başkanları aracılığıyla dağıttılar

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"Meclis’te bu hafta yine sorduk, hükümet yine SUS PUS!"
Özersay: Hellim aldılar UBP parti örgüt başkanları aracılığıyla dağıttılar

İşte açıklama;

“Geçen hafta gündeme getirdik, maalesef haklı çıktık diyen Özersay şu ifadeleri kullandı:

“Bakanlar Kurulu kararı ile 3 milyon TL karşılığı hellim satın aldılar ve bir bölümünü UBP parti örgüt başkanları aracılığıyla dağıttılar.

Meclis’te bu hafta yine sorduk, hükümet yine SUS PUS!

Hukuk devleti olması gereken KKTC’yi PARTİ DEVLETİNE çevirdiler, gerçekten yazık. Bu devlet kimsenin babasının malı değildir, hiç bir partinin malı da değildir.”

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