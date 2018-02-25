Özersay: “Her Zaman Halkın İçinde Olmaya Devam Edeceğiz”

Halkın Partisi hükümetin güvenoyu alması ertesinde başlattığı köy ve bölge ziyaretlerine devam ediyor. Paşaköy ve Alsancak ziyaretleri ertesinde hafta sonu İskele merkez, Mehmetçik ve Kaplıca bölgelerini ziyaret eden Halkın Partisi yetkilileri, vatandaşla

Halkın Partisi hükümetin güvenoyu alması ertesinde başlattığı köy ve bölge ziyaretlerine devam ediyor. Paşaköy ve Alsancak ziyaretleri ertesinde hafta sonu İskele merkez, Mehmetçik ve Kaplıca bölgelerini ziyaret eden Halkın Partisi yetkilileri, vatandaşların sıkıntılarını dinledi ve sorularını yanıtladı. Ziyaretler sırasında konuşma yapan HP Genel Başkanı Kudret Özersay “geçmişte siyasiler vatandaşları sadece seçim zamanlarında hatırladılar. Seçim bitince köylerimize, bölgelerimize ne gelen oldu ne de giden. Biz Halkın Partisi olarak bir söz vermiştik. Her zaman Halkın içinde, Halkın arasında olmaya devam edeceğiz demiştik. Sözümüzde duruyoruz, vatandaşlarımızın sorunlarını dinlemeye, notlarımızı almaya devam ediyoruz. Ancak bundan sonra sadece not almıyoruz, aynı zamanda sorunların çözümü konusunda inisiyatif de alıyoruz. Hükümetin ortağı konumundayız, haklı olan, toplum yararına olan talepleri sırasıyla yerine getireceğiz. Tek derdimiz bu memleketin ileriye gitmesidir” dedi.

Yapılan ziyaretlere İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Halkın Partisi milletvekilleri HP milletvekilleri Hasan Topal, Hasan Büyükoğlu, Mesut Genç, Jale Refik Rogers, Erek Çağatay ve HP gönüllüleri de katılarak Halkın sorularını yanıtladılar.

Atakan: “Yol Yapımı Projelerini Teker Teker Hayata Geçiriyoruz”

Ziyaretler sırasında vatandaşların sorularını yanıtlayan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan vatandaşların can güvenliklerini önemsediklerini, bu nedenle de yol projelerini hayata geçirmek için görevi devralır almaz kolları sıvadıklarını anlattı. Atakan ayrıca geçmiş hükümet döneminde yasalara aykırı şekilde verilen turistik taşıma izinlerinin bir bölümünü iptal ettiklerini ama bununla da yetinmeyerek bu yanlışların yapılmasında sorumluluğu olanlar varsa o konuda da gereğini yapmakta kararlı olduklarını vurguladı. 46 kiralık araç işletme iznini de iptal ettiklerini anlatan Atakan “yapanın yanına kar kalmaması bizim için çok önemlidir, bu bizim Halkın Partisi olarak verdiğimiz sözün de gereğidir” dedi.

Baybars: “Alt Yapı Eksikliklerinden Kaynaklanan Mağduriyetleri Gidereceğiz”

İskele ziyareti sırasında yıllar önce verilen kırsal kesim arsalarına evini yapıp yerleşen ve orada yaşayan vatandaşların halen daha yolunun olmadığının hatırlatılması üzerine İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars “bu ve bunun gibi halkı mağdur eden alt yapı eksikliklerinin giderilmesi ve kırsal kesim arsalarına yapılmış olan konutların temel ihtiyaçlarının karşılanması için adım atmaya başladık. Sonuçlanan ve sonuçlanmak üzere olan alt yapı ihaleleri var. Yakında bunun olumlu sonuçlarını göreceğiz. Öte yandan kırsal kesim arazisi dağıtılması yaklaşımını doğru bulmadığımızı, bunun geçmişte bazı adaletsizliklere neden olduğunu, en azından bundan sonra bu yaklaşımı terk edeceğimizi söylemeliyim. Biz kolay konut edindirme yaklaşımının hayata geçirilmesini, gençlerimizin boş ve alt yapısı olmayan araziler alıp sıkıntı çekmeleri yerine makul ölçülerde sosyal konut almalarına yardımcı olmayı tercih ediyoruz. Bu konuda, geçmişte söz verdiğimiz üzere bir çalışmamız olacak. Amacımız yakın bir gelecekte bu konuda sizlere güzel haberler verebilmektir” dedi.