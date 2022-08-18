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Özersay: HP Kendi adaylarını çıkaracak başka partilere destek verilmeyecek!

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Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, Gündem Kıbrıs Web TV'de Bahar Sancar'ın programına konuk oldu…
Özersay: HP Kendi adaylarını çıkaracak başka partilere destek verilmeyecek!

Özersay programda Belediyeler reformu ve yerel seçimlerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. 
Halkın Partisi Başkanına göre, UBP içerisinde yaşanan kargaşadan dolayı yerel seçimler gerçekleşmeyebilir. Özersay, Ulusal Birlik Partisi'nin kendi içinde bir bölünme yaşayacak gibi göründüğünü vurgulayarak, 'bu karmaşa ile seçime gitmek istemeyen UBP, kan kaybı yaşamamak için seçime dahi gitmekten vazgeçebilir' dedi. 
HP Başkanı'na göre ülkeyi çok kısa bir zamanda erken genel seçim bekliyor... Özersay, yerel seçimlerle birlikte erken bir genel seçime gidilebileceğinin de altını çizdi. 
“NASIL VE NEYE GÖRE ADAY ÇIKARACAĞIZ?”
Halkın Partisi'nin belediye seçimleri için hazırlık yaptığını da dile getiren Özersay, şu anki durumda belirsizlikle birlikte seçimler için bazı çalışmaları bulunduğunu ve bunu ciddiyetle yaptıklarını söyledi.
Özersay, şunları kaydetti:
" Halkın Partisi'ni belediye seçimlerde sahada göreceksiniz. Sine-i Millet kararının ardından Meclis dışında ortaya koyduğumuz performans çok daha etkili oldu. Halkın Partisi olarak biz iki gece önce toplandık orada yerel seçimler de konuşuldu. Soruyorlar mesela bize adaylarınız kim? Nasıl aday çıkaracağız, neye göre? Henüz belediye sayıları ve bölgeleri bile belli değil. 
 

“ORTADA SAĞLIKLI BİR YAPI YOK!”
Komitede bazı kriterlerin belirlendiğini ve ortaya bir harita çıktığını belirten Özersay, şu an 18 rakamının zikredildiğini ancak hiçbir şeyin kesin olmadığını, her şeyin değişebilir nitelikle olduğunu belirtti. Özersay, mevcut haritanın verimli bir çalışmanın ürünü olmadığının da altını çizdi.
 

“HP BAŞKA PARTİLERİN ADAYLARINI DESTEKLEMEYECEK”
Halkın Partisi'nin kendi adaylarını çıkarma yönünde çalışmaları olduğunu da dile getiren Özersay, bazı bölgelerde bağımsız adayları da destekleyebileceklerini belirtti. Özersay, başka parti adaylarını desteklemeyceklerini ise net olarak vurguladı. 

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