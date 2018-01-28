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Özersay, HP PM hangi yönde karar verir bilemem

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Özersay, HP PM hangi yönde karar verir bilemem
HP lideri Kudret Özersay parti liderinin uzlaştığını bunla birlikte HP parti Meclisinin hangi yönde karar vereceğini bilemediğini belirtti.

HP lideri Kudret Özersay parti liderinin uzlaştığını bunla bilrikte HP parti Meclisinin hangi yönde karar vereceğini bilemediğini belirtti.

Özersay'ın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama şöyle;

Gerekli esnekliği gösterdim

Seçim ertesi Halkın Partisi adına koalisyon görüşmelerinde Halka karşı sorumluluğumuzun gereği olarak ve ülkenin içinde bulunduğu sıkıntılı durumu dikkate alarak uzlaşmacı davrandığımızı, süreci olabildiğince erken sonuçlandırmak için gereken esnekliği gösterdiğimizi düşünüyorum.

Uzlaştık

Gelinen aşamada dört parti başkanı olarak uzlaştık, hepimiz ortaya çıkan sonucu kabul ettik. HP olarak biz "ne isterse olsun illa ki hükümette olalım" diyerek hareket etmedik, ilkelerimizi esas alarak müzakere ettik.

PM hangi yönde karar verir bilemem

Yarın akşamki toplantısında Parti Meclisimizin hangi yönde karar alacağını bilemiyorum. Aynı şekilde diğer siyasi partilerin karar organları da ne karar alır bilemiyorum. Bildiğim tek bir şey var, o da Halkın Partisi olarak bizlerin, ister hükümette isterse muhalefette olalım, Halkın yararını esas alarak yolumuzu yürüyeceğimizdir, hem de hiç tereddütsüz.
#devam

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