Özersay: Hükümet dışarda başka içeride başka konuşuyor!

İşte açıklama;

DIŞARIDA BAŞKA, İÇERİDE BAŞKA KONUŞUYORLAR: Kaç gündür efelenip 26 Aralık'ta erken seçime varız diyenler bu sabah Meclis'te yapılan toplantıda yan çizdiler. Biz Halkın Partisi olarak 26 Aralık tarihine varız dedik, hem dışarıda, hem de içeride toplantıda. Bugün "bu tarihte seçime var mısınız?" diye sorduğumuzda başka bahaneler dinlemek zorunda kaldık. Bu saatten sonra artık seçimin geciktirilmemesi ve seçim tarihinin belirlenerek ülkenin önüünün açılması gerekir.