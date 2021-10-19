  • BIST 1.431,720
  • Altın 531,57
  • Dolar 9,3030
  • Euro 10,8300
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKAHaftalık Hava Tahmininde Yağmur Yok, Sis Var

Özersay: Hükümet dışarda başka içeride başka konuşuyor!

» »
Özersay: Hükümet dışarda başka içeride başka konuşuyor!
Özersay: Hükümet dışarda başka içeride başka konuşuyor!

İşte açıklama;

DIŞARIDA BAŞKA, İÇERİDE BAŞKA KONUŞUYORLAR: Kaç gündür efelenip 26 Aralık'ta erken seçime varız diyenler bu sabah Meclis'te yapılan toplantıda yan çizdiler. Biz Halkın Partisi olarak 26 Aralık tarihine varız dedik, hem dışarıda, hem de içeride toplantıda. Bugün "bu tarihte seçime var mısınız?" diye sorduğumuzda başka bahaneler dinlemek zorunda kaldık. Bu saatten sonra artık seçimin geciktirilmemesi ve seçim tarihinin belirlenerek ülkenin önüünün açılması gerekir.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tartışma yaralamayla sonuçlandı19 Ekim 2021 Salı 12:49
  • Detektör köpeğe takıldı19 Ekim 2021 Salı 12:45
  • Margaret Smith hayatını kaybetti19 Ekim 2021 Salı 12:43
  • Müsteyde Erdoğdulu'nun ölüm sebebi açıklandı19 Ekim 2021 Salı 12:41
  • Ekvador'da artan suç oranı nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi19 Ekim 2021 Salı 12:35
  • The Washington Post: Rekor sayıda Amerikalı istifa ediyor19 Ekim 2021 Salı 12:14
  • Özçınar, Muhtarlar Günü nedeniyle mesaj yayınladı19 Ekim 2021 Salı 11:37
  • Bugün hafif sağanak yağmur bekleniyor19 Ekim 2021 Salı 11:34
  • Korkmazhan: Tatar’ın politikalarının baştan sona yalan olduğu görüldü19 Ekim 2021 Salı 10:58
  • Seçim tarihini görüşüyorlar19 Ekim 2021 Salı 10:49
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti