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Özersay: Hükümet Halka Verdiği Sözleri Tutmuyor

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Özersay: Hükümet Halka Verdiği Sözleri Tutmuyor
Özersay: Hükümet Halka Verdiği Sözleri Tutmuyor

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, Başbakan’ın, hükümet olarak yaptığı açıklamaları hayata geçirebiliyor olması gerektiğini ifade ederek, hükümetin halka verdiği sözleri tutamadığını savundu.

HP’den verilen bilgiye göre, Özersay, katıldığı bir televizyon programında, gündemi değerlendirdi.

Özersay, Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun, Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanacak ekonomik protokolün “bu hafta imzalanacağını” söylediğini, ancak imzalanmadığına işaret ederek, “Hani bu hafta ekonomik mali protokol imzalanıyordu?” diye sordu.

Halka verilen sözlerin tutulmadığına “elektrik zammını” örnek gösteren ve bu gibi farklı örneklerin de olduğunu aktaran HP Genel Başkanı Özersay, şöyle devam etti:

“2 Nisan’da yaptığı açıklamada Başbakan, ‘Haftaya ekonomik protokolü imzalamış olacağız’ demiş. Haftanın sonuna geliyoruz. Ne oldu ekonomik protokol? Bir Başbakan tarih verir ama söylediğini yapamazsa kendini zora sokar. Bu hafta için bir davet veya imza tarihi var mıydı? Yoksa bunu neden söylüyorsunuz? Hükümet insanlara güven verdiği oranda hizmet verebilir. Hükümetin başı bir şey söylüyor, kendi atadığı bakan yalanlıyorsa veya hükümetin başı ‘Protokolü imzalayacağız’ diyor ama imzalanmıyorsa hükümetin itibarı sarsılır, halkın güveni kalmaz. Başbakan’ın söylediği olmadı, açıklama yine havada kaldı.”

Özersay, elektrik zammında indirim yapılması konusunda Maliye Bakanı’nın “Bu zammın geri alınabilmesi için aylık 180 milyon TL kaynağa ihtiyaç var” sözlerini de şöyle değerlendirdi:

“70 milyon TL’yi bulamadığı için maaşları iki gün geç ödeyen hükümet aylık 180 milyon TL’yi nasıl bulacak? Sayın Maliye Bakanı kararı imzalarken bu ihtiyacı bilmiyor muydu? İndirim yapılamayacaksa Başbakan bu açıklamayı neden yaptı? Yapamayacağınız şeylerin sözünü çıkıp vermeyeceksiniz.

Hükümet yaptığı zamdan indirim yaptı. Hala daha önceki faturalarımızdan %70 daha fazla ödeyeceğiz. Hükümete sorulması gereken soru şudur? Siz bir hesap ve planlama yaptınız mı? Eğer %70 zam yeterli olabiliyorsa neden %170 zam yaptınız? Alınan bu karar sonucunda gelen faturaları gören insanlar isyan edince geri adım atma yoluna gidildi. Demek ki böyle bir tepki gelmeseydi, kurumun tüm borcu bu şekilde ödenecekti. Hükümet ya tutarsa diye denedi. Başbakan’ın açıklamasından bir gün sonra Maliye Bakanı, ‘Zamda bu geri adımı yapabilmemiz için her ay ek bir 180 milyon TL katkı bulmamız lazım. Bu kaynağı bulamazsak bu indirim yapılamaz diyor. Eğer zamdan bu indirim yapılamayacaksa Başbakan neden çıkıp bu açıklamayı yaptı? O zaman bu indirim yalan oldu demektir. Hükümet son iki aydır 70 milyon TL bulamadığı için maaşları iki gün geç ödüyor. 50 milyon TL bulamadığı için belediye katkı paylarını 4 gün geç veriyor. Bu sebeple Lefkoşa Belediye çalışanları yaklaşık 9 gün geç ödedi. Bunları bulamazken 180 milyon TL’yi bulamayacaksınız demektir. O zaman Başbakan’ın açıklaması gerçeği yansıtmıyor muydu? Sayın Maliye Bakanı bu rakamın ihtiyaç olduğunu önceden bilmiyor muydu yoksa bildiği halde o kararın altına imza mı attı?.”

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