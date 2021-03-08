Özersay hükümete bir düzine soru sordu

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, Meclis’te yaptığı konuşmada hükümete seslendi. Özersay imzalanan Mali İşbirliği Anlaşması’na, Maraş konusuna ve vatandaşa verileceği söylenen 1500 TL destek konularına değindi. Vatandaşa verileceği söylenen 1500 TL maddi yardımla ilgili kriterlerin önceden açıklanmaması nedeniyle, Halkın Partisi olarak yaptıkları uyarıların haklılığının ortaya çıktığını ve hükümetin düşündüğünden fazla başvuru yapıldığını aktaran Özersay, 60 bine yakın kişiye bu miktarın nasıl verileceğini sordu. Özersay protokolün imzalanması kadar hayata geçmesinin önemli olduğunu söyleyerek, Halkın Partisi olarak anlaşmanın eklerinde yer alan maddelere yönelik Başbakan’a bir düzine soru yöneltti. Anlaşmada yer alan Cumhurbaşkanlığı sarayı konusunu da değerlendiren Özersay, Başbakan ve Cumhurbaşkanı’na “Kamu vicdanını yaralayan bu projeyi askıya alın” çağrısı yaptı.

“MARAŞ’TA İKİNCİ BİR ACEMİCE ADIM ATIP FİYASKOYA NEDEN OLMAYIN”

Özersay, anlaşmanın eylem planında vakıf mallarıyla ilgili yapılacak düzenlemelerin yer aldığını dile getirdi ve hükümete şu uyarıyı yaptı: “Eğer kastedilen Maraş’taki taşınmazların tekrardan vakıf malı statüsüne geçirilmesiyse, bunu bütüncül bir yaklaşımla, tam olarak İnsan Hakları Mahkemesi’nin haklarına halel gelmeksizin nasıl yapacağınızı değerlendirmeden hayata geçirmeye çalışırsanız; Maraş konusunda ikinci bir acemice adım atarsınız, ikinci bir fiyaskoya neden olursunuz.”

“İCRA, TAKSİT VE MAZBATA İCRASI VE TAHSİLATI ERTELENMELİ”

Özersay, hükümete, geçen sene nisan ayında yapıldığı gibi icra, mazbata ve taksitlerin ertelenmesi çağrısında bulundu. Ülkede ekonomik sıkıntılar nedeniyle herkesin kendine göre aldığı tedbirler olduğunu söyleyen Özersay, gelirler bağlamında ciddi bir daralma olduğunu, insanların bu daralmayı gidermek için tasarruf yoluna gittiğini, çoğu kişinin borçlarını ötelemeye veya yeniden yapılandırmaya çalıştığını ifade etti: “Geçen yıl nisan ayında bir düzenleme yapıp Kanun Hükmünde Kararname çıkararak icra, mazbata, hapislik, konut ve iş yeri tahliyesine dair kararlar ve düzenlemelerle ilgili tahsilatı ve bunların icrasını iki ay ertelemiştik. Halkın Partisi olarak bu konuyu bugünün şartlarında bir daha değerlendirmek gerektiğini düşünüyoruz. Bu dönemde de benzer bir düzenleme yapılabilir mi değerlendirilmelidir” diye konuştu.

“CUMHURBAŞKANLIĞI SARAYI KONUSU KAMU VİCDANINI YARALAMIŞTIR”

Konuşmasında Türkiye ile imzalanan Mali İşbirliği Anlaşması’na da değinen Özersay, imzalanması kadar uygulanmasının önemli olduğuna vurgu yaptı ve anlaşmanın bazı maddelerinin KKTC devletini bypass ettiğini, bazı maddelerin ise kamu vicdanını yaraladığına işaret etti. Özersay, “Cumhurbaşkanlığı Sarayı konusunun kamu vicdanını yaralamıştır. Başbakan ve Cumhurbaşkanı bu konuyu askıya almalıdır” diye konuştu.

“HÜKÜMET, DESTEK İÇİN BAŞVURAN 57 BİN KİŞİYE 1500 TL VEREBİLECEK Mİ?”

Özersay konuşmasında özel sektör emekçilerine 1500 TL maddi destek konusunda hükümeti uyardıklarını, şartları ve kriterleri önceden belirlemek gerektiğini söylediklerini hatırlattı ve hükümetin bu uyarıyı dikkate almayarak öngörüsüz ve plansız davrandığını belirtti. Özersay, “Başbakan’a yaptığımız uyarılarda haklı çıktık. Başbakan’ın öngördüğü gibi 10 bin değil; 57 bin civarında kişi başvuruda bulunduğuna göre soruyorum; tamamına bu desteği yapabilme gücünüz var mı? Eğer yoksa binlerce başvuruyu reddetmek durumunda kalacaksınız. Yarattığınız beklenti hayal kırıklığına dönecek” diye konuştu.

“HÜKÜMETİN ÖMRÜNÜ UZATTINIZ DA BİZİM Mİ HABERİMİZ YOK?”

HP Genel Başkanı, 2021 Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ile KKTC hükümeti arasında imzalanan İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması’na da değindi. Türkiye’nin her zaman KKTC’ye destek olduğunu belirten Özersay, hibe ve kredi alma anlamında böyle bir anlaşma yapılabilmesinin olumlu olduğunu ancak imzalama kadar uygulayabilmenin önemli olduğunu belirtti. Başbakan’a anlaşmaya yönelik bir düzine soru yönelten Özersay, imzalanan anlaşmada Cumhurbaşkanlığı sarayı gibi kamu vicdanını yaralayan hükümler olduğunu belirtti. Anlaşmada yer alan bazı maddelere bakıldığında KKTC devletinin bypass edildiğinin altını çizen Özersay’ın Başbakan Ersan Saner’e yönelttiği sorular şöyle: