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Özersay için dün dündür bugün de bugün: 2 sene önce hükümetin uyguladğı zamlar için bakın ne demişti

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"Sizin Cenevre'ye değil, mahalleye gitmeniz lazım" Kaynak: "Sizin Cenevre'ye değil, mahalleye gitmeniz lazım"
Özersay için dün dündür bugün de bugün: 2 sene önce hükümetin uyguladğı zamlar için bakın ne demişti

Hükümetin aldığı okkkalı harç zamlarından sonra Dış İşleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Özersay'ın henüz milletvekili ve bakan olmadan önce yaptığı açıklamalar yine gündem oldu.

Özersay ne demişti?

"Sizin Cenevre'ye değil, mahalleye gitmeniz lazım"

Özersay açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Bir ay içinde, elektriğe akaryakıt ve döviz girdilerinin gerektirdiğinden çok daha fazla zam yaptınız!

Akaryakıta fiyat istikrar fonunu kullanmak yerine zam yapmayı tercih ettiniz!

Tüp gaza da zam yaptınız!

Pul ve evlenme harçlarına, ehliyet ücretlerine ve dahasına da zam yaptınız!

Üstelik tüm bunları döviz patlamışken ve piyasada pek çok kaleme zam gelmeye başlamışken yaptınız!

Yeni makam araçlarını alarak bizim cebimizden israf yaptınız!

Tüm bunlar yetmezmiş gibi milyon TL’den fazla israf yapıp cümbür cemaat Cenevre’ye gittiniz!

Sizin Cenevre’ye değil mahalle’ye gitmeniz lazım artık!

 

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