Özersay iddialara "alnım açık vicdanım rahat" cevabı verdi

İşte o açıklama;

Alnım açık, vicdanım rahattır. Seçime az bir süre kalınca her tür karalama, hakaret, iftira, kara propaganda devreye sokuldu evet, ancak bu menfaat düzeninin bekçileri değişimi engelleyemeyecek.

Elllerinden geleni ardlarına koymasınlar, Halk iradesinden başka hiç bir şeye güvenmeyiz biz.

Hiç yılmadan cesaretle #devam

ÖTÜKEN İDDİALAR ORTAYA KOYDU

Özersay ile ilgili HP eski PM üyesi Göktürk Ötüken önemli iddialar ortaya atmış, partide tek adamlık ve iş adamları ile ilişkilerden bahsetmişti.

Ötüken'in Özersay'ın hangi işinsanları ile ilişkili olduğu ve kimlerden ne kadar para aldığı açıklaması bekleniyor.