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Özersay ile Çavuşoğlu, New York'ta bir araya geldi

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Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay, T.C. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile New York'ta görüştü.
Özersay ile Çavuşoğlu, New York'ta bir araya geldi

Gerek BM yetkilileri gerekse de ikili düzeyde diplomatik temaslar yapmak ve KKTC'NİN gözlemci olduğu örgütlerde konuşma yapmak üzere New York'ta bulunan Başbakan Yardımcısı Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, temaslarına başladı...

Özersay, TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya geldi. Bugün New York'a varacak olan Cumhurbaşkanı Akıncı'nın da Çavuşoğlu ile akşam saatlerinde bir görüşme yapacağı öğrenildi.

Özersay-Çavuşoğlu görüşmesinde, başta doğalgaz konusu olmak üzere, bölgesel konulara dair görüş alışverişinde bulunuldu.

Görüşmede ayrıca Çavuşoğlu'nun, BM Genel Sekreteri Guterres ile geçtiğimiz gün yapmış olduğu görüşme ile ilgili olarak Özersay'a bilgi verdiği de öğrenildi.

Kudret Özersay, New York temaslarına bugün de devam edecek...

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