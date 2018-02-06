Özersay ilk Bakanlar Kurulu kararlarını açıkladı

Yeni hükümetin ilk resmi Bakanlar Kurulu toplantısı bugün yapıldı.Toplantı sonrası Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay alınan kararları açıkladı.

Özersay, Belediyeler Değişiklik Yasa Tasarısının bakanlar kurulunda görüşülerek, onayladığını ve Meclis’e gönderdiğini kaydetti.

Özersay, belediyelerin eski boçlarının yapılandırılmasının 2020 yılı başından itibaren devreye gireceğini belirterek, bunun belediyelerin gelirlerinin artırılması ve mali sıkıntı içinde kalmamaları için amacıyla yapıldığını anlattı.

Bakanlar Kurulu toplantısında bir önceki hükümet döneminde hazırlanan yasa ve önergelerin üzerinden geçtiklerini belirten Özersay süresi geçmiş yasa tasarıları ile ilgili çalışma yaptıklarını kaydetti.

Özersay, kiralık araç plakaları konusununda Bakanlar Kurulu’nun gündemine geldiğini kaydederek, kiralık araçların plakalarının doğru zemine oturtulması için çalışma yaptıklarını ayrıntıları ilerleyen günlerde açıklayacaklarını söyledi.Bugün basında yer alan hali arazi tahsisi ile ilgili olarak da değerlendirme yaptıklarını anlatan Özersay, arazinin usüle aykırı olup olmadığını araştırılıp, bu yönde bir çalışma yapılacağını söyledi.

Özersay, Bakanlar Kurulu’nun Kanser Hastalıklarında bildirim zorunluluğu ile ilgili kadük olan yasa tasarısının ivedi bir şekilde canlandırılması kararı aldığını da açıkladı.

Bakanlar Kurulu’nun bugün bakanlıklara bağlı dairelere ilişkin tüzüğü de kesinleştirdiğine işaret eden Özersay, bakanlık ve bağlı dairelerdeki müdür ve müsteşar sayılarının da belirlendiğini vurguladı…