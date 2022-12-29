Özersay: İptaller nedeniyle seçmen iradesi sandığa sağlıklı bir şekilde yansımadı

HP Genel Başkanı Kudret Özersay, Pazar günü gerçekleştirilen yerel seçimlere işaret ederek, iptal olan oylar nedeniyle seçmen iradesinin sandığa sağlıklı bir şekilde yansımadığını ifade etti.

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, yerel seçimlerde iptal olan veya geçersiz sayılan oylara işaret etti.

HP Genel Başkanı Özersay, Belediye Meclis Üyeleri için verilen yaklaşık 15 bin oyun geçersiz olduğunu ve belediye başkan adaylarına verilen oylardan 6 bin civarının geçersiz sayıldığını kaydetti.

Özersay, “Yerine göre 30 oy fark ile yerine göre 150 yerine göre 300 oy fark ile belediye başkanlığı seçimlerinin kazanıldığı veya kaybedildiği dikkate alındığında iptal olan oylar gerçekten demokrasi açısından çok sorunludur ve rahatsız edicidir” dedi.

İptaller nedeniyle seçmen iradesinin sandığa sağlıklı bir şekilde yansımadığını dile getiren Özersay, “Bir anlamda 15 bin kişi sandığa boşuna gitmiş oluyor. Bunu en aza indirmek için bir an önce adım atılması gerekir” ifadelerini kullandı.

‘Ne yapılmalı?’ sorusunu yanıtlayan Özersay, şöyle devam etti:

“1. Karma oy kullanım kuralları en erken zamanda basitleştirilmeli

2. Belediye başkanları seçiminde mühür kullanımında katı kurallar değiştirilmeli ve oy veren seçmenin iradesi bir adayı işaret ediyorsa, mühür birden fazla kere basılsa da geçerli kabul edilmeli.”

Özersay, “Kuşkusuz daha başka tedbirler de alınabilir ve geçmişte Yüksek Seçim Kurulu’nun bu konuda uyarıları da olmuştu. Halk iradesinin doğru yansıması ve daha demokratik bir seçim yapılması açısından bu sorunun üzerine gidilmesi gerekir” açıklamasını yaptı.