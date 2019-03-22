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Özersay, İstanbul’da İİT toplantısına katıldı

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Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, İslam İşbirliği Teşkilatı’nın İstanbul’da düzenlediği Yeni Zelanda’daki terör saldırısıyla ilgili toplantısına katılıyor.
Özersay, İstanbul’da İİT toplantısına katıldı

Özersay, toplantı nedeniyle gittiği İstanbul’da Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’yla da görüştü.

Kudret Özersay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Yeni Zelanda’da masum insanlara karşı yapılan korkunç saldırı ertesinde hem hangi dinden olursa olsun bu tür saldırıların mağduru olan insanlarla dayanışma halinde olmak, hem de nefret söylem ve tavırlarının normalleşmesini kabul etmeyeceğimizi vurgulamak için Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı’nın da katılımıyla İstanbul’da olağanüstü İİT toplantısındayız. Bu vesileyle Sayın Çavuşoğlu ile de bir araya geldik, ülkemizi temsil ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, Yeni Zelanda'da İki Camiye Yönelik Terörist Saldırı ve Müslümanlara Karşı Nefret ve Tahammülsüzlükle Mücadele Konusunda İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Düzeyinde Açık Katılımlı Acil İcra Komitesi Toplantısı İstanbul’da The Grand Tarabya Hotel'de yapılıyor.

Toplantı, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Winston Peters ile İİT Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymin'in konuşmalarının ardından toplantı basına kapalı devam edecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan saat 11.00'de katılımcılara hitap edecek.

Aile fotoğrafının ardından Mevlüt Çavuşoğlu ve Yusuf bin Ahmed el-Useymin basın toplantısı düzenleyecek.

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