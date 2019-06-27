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Özersay: İyi ve olumlu bir görüşmeydi

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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, bugün, Başbakan Ersin Tatar ile Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ı kabul etti. Maraş’ı ve Akıncı ile Başbakanın olağan görüşmesini içeren toplantı 1 saat 15 dakika sürdü.
Özersay: İyi ve olumlu bir görüşmeydi

İlk açıklamayı Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay yaptı. 

Toplantıda, özellikle Kapalı Maraş’la ilgili çalışmaların içeriğini izah ettiklerini, görüş alışverişinde bulunduklarını söyleyen Özersay, “Hassas yönleri değerlendirdik. Karşılıklı görüş alışverişi oldu. Son derece verimli bir toplantıydı” dedi.

Kudret Özersay, hükümet olarak devletin çeşitli kademeleri arasında sağlıklı bir diyalog olması gerektiğini düşündüklerini belirterek, “Bu diyaloğu, görüş alışverişini bundan sonra bunu sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.

Zaman zaman bazı tartışmalar ve açıklamalar olduğunu da belirten Özersay, “Önemli olan ülkenin yararıdır, toplumun beklentisi de bizim sağlıklı bir diyalog halinde ileriye doğru ülke menfaatine birlikte çalışmamızdır. Gerek hükümet gerekse cumhurbaşkanlığı bu yönde çalışacak diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Bir Basın mensubunun “Devletin zirvesinde pozitif bir hava var” değerlendirilmesinde bulunması üzerine Özersay, “Bu bize verilen görevdir. Hepimize… Görevimizi olması gerektiği gibi yerine getireceğiz” dedi.

Özersay’ın toplantıdan ayrılmasından sonra Akıncı ve Tatar bir süre daha görüştü.

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