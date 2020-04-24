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Özersay: Kalkınma Bankası’ndan piyasaya 10 milyonluk krediye onay!

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Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, bakanlığına bağlı Kalkınma Bankası’nın küçük işletmeler için işe devam kredilerini vermeye başladığını açıkladı.
Özersay: Kalkınma Bankası’ndan piyasaya 10 milyonluk krediye onay!

Toplamda 10 milyon tl tutarındaki çeşitli kredi başvurularının onaylandığını önümüzdeki süreçte bunun 50 milyona varacağını açıklayan Özersay “ Bunun tek başına yeterli olmayacağını biliyoruz. Gerek dünyayı gerekse ülkemizi bekleyen ekonomik sıkıntıları aşabilmek için atmamız gereken çok sayıda adım var, bunun farkındayız ve peyder pey elimizden geleni yapacağız” ifadelerini kullandı.

Başbakan Yardımcısı Özersay açıklamasında şu detaylara yer verdi:

“Yaşanan salgının yarattığı ve yaratacağı ekonomik sıkıntıları aşabilmek için hükümet olarak aldığımız kararlardan birisi de Bakanlığıma bağlı Kalkınma Bankası’dan işletmelere destek kredisi verilmesiydi.

Bugün toplanan Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu İşe Devam İşletme Destek Kredilerinden bir bölümünü onayladı. Bugün itibariyle toplamda 10 milyon TL civarında bir kredinin çeşitli işletmelere ödenmesine karar verildi. Bu güne kadar başvuru yapan işletme sayısı 216. Kriterleri yerine getiren her bir küçük işletmeye 500 bin TLye kadar varan değişen rakamlarda kredi verilecek. Bu süreç önümüzdeki günlerde de devam edecek.

Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı’na bağlı Kalkınma Bankası’nın bu adımlarının özellikle küçük işletmelere ve piyasaya bir nebze olsun destek olacağını düşünüyoruz. Açıkladığımız ekonomik tedbir ve destek paketinin birincisi ertesinde ilave bazı destek ve tedbir paketi de gündeme gelecek.

Bunun tek başına yeterli olmayacağını biliyoruz. Gerek dünyayı gerekse ülkemizi bekleyen ekonomik sıkıntıları aşabilmek için atmamız gereken çok sayıda adım var, bunun farkındayız ve peyder pey elimizden geleni yapacağız.”

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