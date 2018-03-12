Özersay: Kamu görevlilerine siyaset yasağının kalkması için anayasada değişiklik yapılmalı

Başbakan Yardımcısı Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, kamu görevlilerinin siyaset yasağının kalkması için anayasada değişiklik yapılması gerektiğini söyledi.

Özersay, böyle bir irade olması halinde anayasa değişikliği yapma konusunda adım atmaya hazır olduklarını kaydetti.

Başbakan Yardımcısı Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Bütçe görüşmeleri sırasında UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün’ün, DAÜ akademisyenlerinin siyaset yasağının kaldırılması yönündeki tüzük değişikliği konusundaki eleştirisini yanıtladı.

Özersay, DAÜ’de yürürlükte bulunan 2 tüzükle ilgili düzenlemenin sadece akademisyenleri değil üniversitede çalışan işçiler de dahil personelin siyaset yapma yasağıyla ilgili olduğunu belirtti.

Hükümetin Bakanlar Kurulu’nda aldığı kararla anayasaya aykırılığı, bir anomaliyi düzelttiğini ifade eden Özersay, bu tüzük değişikliğinden önceki dönemin anayasaya ve DAÜ yasasına aykırılık içerdiğini anlattı.

Tüzük değişikliğin içeriğine ilişkin detaylar aktaran Kudret Özersay, bu konunun defalarca daha önceki Bakanlar Kurulu’na getirildiğini ancak düzeltme yoluna gidilmediğini belirterek, “bu yasak akademisyenler üzerinde Demokles’in Kılıcı gibi kullanıldı” dedi.

Hükümetin DAÜ’ye ayrı LAÜ’ye ayrı uygulama olması noktasında olmadığını belirten Özersay, aynı değişikliğin LAÜ için de yapılması konusunda görüş olduğunu kaydetti.