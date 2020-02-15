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Özersay: “Kapalı Maraş’ın önündeki ‘kapalı’ kelimesini kaldıracağımıza inanıyorum”

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Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay, “Çalışma ofisinden her sabah gördüğüm ölü şehir bizi psikolojik olarak çok yıprattı. Bugün burada gerçekleştirilen toplantı ile heyecanımız artmıştır” dedi.
Özersay: “Kapalı Maraş’ın önündeki ‘kapalı’ kelimesini kaldıracağımıza inanıyorum”

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay, “Çalışma ofisinden her sabah gördüğüm ölü şehir bizi psikolojik olarak çok yıprattı. Bugün burada gerçekleştirilen toplantı ile heyecanımız artmıştır” dedi.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Kapalı Maraş bölgesinde gerçekleştirilen ‘Kapalı Maraş Açılımı’ toplantısında basına açıklamalarda bulundu.

Toplantının önemine vurgu yapan Özersay, oturup beklemeyeceklerini her defasında yinelediklerini ve adımları ona göre attıklarını ifade etti.

Özersay, Kapalı Maraş’taki envanter çalışmaları için DAÜ ile bir protokol imzalayacaklarını da söyleyerek uluslararası alanda atılacak adımlarla “statükoyu deleceklerini” aktardı.

Özersay, Kapalı Maraş’ın önündeki ‘kapalı’ kelimesini kaldıracaklarına olan inancına vurgu yaparak “Çok farklı görüşler bugüne kadar oldu. Bugünden sonra da nasıl yürüneceğiyle ilgili bir karar verilmesi gerekir” dedi.

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