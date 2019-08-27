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Özersay: Kapalı Maraş’la ilgili bir ezberi bozmuş durumdayız

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Halkın Partisi Genel Başkanı Başbakan Yardımcısı Dışişleri Bakanı Kudret Özersay Kıbrıs konusunda tarafların tutumunda herhangi birdeğişiklik olmadığına dikkat çekti.
Özersay: Kapalı Maraş’la ilgili bir ezberi bozmuş durumdayız

Özersay, “Neden bir şey değişmediğini görmemize rağmen yeniden aynı yolları deniyoruz” diye sordu ve bunun bir uyarı aynı zamanda bir eleştiri olduğunu söyledi.

Halkın Partisi Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, BRT’de yayınlanan bir programa katılarak ülke gündemine ilişkin soruları yanıtladı.

Kıbrıs konusunda gelinen aşamayı da değerlendiren Özersay, New York’ta Genel Sekreter ile yapılacak görüşmenin anımsatılması üzerine federasyonda neden ısrar edildiğine ve kendisinin neden buna karşı çıktığını anlattı.

Özersay, “Sorum basittir: Neden bir şey değişmediğini görmemize rağmen yeniden aynı yolları deniyoruz? Bu bir uyarıdır ve eleştiridir”dedi.

Doğu Akdenizde sondaj çalışmaları ve bu çalışmaların yarattığı gerginlikle ilgili soruya da yanıt veren Özersay, bu konuda kapsamlı çözümden önce bir uzlaşıya varılabileceğini aktardı.

“Kapsamlı çözümden önce de enerjinin diğer boyutlarında olduğu gibi doğal gaz konusunda da anlaşabiliriz. Asıl gerginliği ortadan kaldıracak olan budur”diyen Özersay, “Bir buçuk yılda BM mantığımızı benimseyip, Rum tarafına bahane üretmeden işbirliği yapmalısınız diyecek noktaya geldi”ifadelerini kullandı.

Hükümetin kapalı Maraşın açılmasıyla ilgili kararına ilişkin soruyu yanıtlarken bu kararın yansımalarına dikkat çeken Özersay, “Kapalı Maraş’la ilgili bir ezberi bozmuş durumdayız.

Bu hareketle Kıbrıs Rum tarafının dengesini bozduk. Sadece Federal ve Kapsamlı Çözümü konuşarak oluşan statükonun tekerine çomak soktuk”dedi.

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