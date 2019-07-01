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Özersay kapalı Maraş’ta, KTGB'de haber yapmak için Kapalı Maraş'ın gazetecilere açılmasını istemişti

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Özersay kapalı Maraş’ta, KTGB'de haber yapmak için Kapalı Maraş'ın gazetecilere açılmasını istemişti
Özersay kapalı Maraş’ta, KTGB'de haber yapmak için Kapalı Maraş'ın gazetecilere açılmasını istemişti

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay bakanlığından bir heyetle birlikte Kapalı Maraş’ta incelemelerde bulundu. Gelecek hafta açıklanması ve ilk toplantısını yapması beklenen Envanter Komisyonu’ndan önce bir ön inceleme mahiyetinde olan ziyarette genel bir inceleme yapıldı.

Hatırlanacağı üzere Bakanlar Kurulu kararıyla Kapalı Maraş’a dair bir komisyon oluşturulması ve envanter çalısması yapılmasına karar verilmişti. Bu doğrultuda bu çalısmaya iliskin hazırlıklar devam ediyor.
(BRT)

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