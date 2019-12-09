Özersay: “Kendi ayakları üzerinde durabilen bir ekonomi için atılacak adımlara herkes sahip çıkmalı”

Meclis Genel Kurulu toplantısında ele alınan 2020 Mali Yılı Bütçesiyle ilgili konuşan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, bütçede çoğu zaman öngörülerin yer aldığını ve sonunda da “tutturuldu” mu diye bakıldığını anlatarak, ancak ülkede öngörülebilirliğin zor olduğunu, nasıl sağlanacağının irdelenmesi gerektiğini söyledi.

Ülke kaynaklarından yatırımlara ne kadar ayrılacağı ve neler yapılabileceğinin kritik noktalar olduğunu dile getiren Özersay, bunları ekonomiyi daraltmadan yapmanın önemli olduğunu kaydetti.

Özersay, kamu borçlarını ödeme iradesinin ortaya konulup konulmayacağının önemine değinerek, bu konuda adım atıldığını, Kıb-Tek’le mahsuplaşma yönüne gidilmesi, DAü’yle ilgili atılan adımların ilerletilmesi gibi yapılması yaşamsal noktaları aktardı.

Özersay, tarım ve hayvancılık, belediye reformu, ek mesai gibi farklı alanında atılacak adımların da herkes tarafından desteklenmesi ve kendi ayakları üzerinde bir ekonomi için yaşanacak olanlara tüm kesimlerin sahip çıkması gerektiğini vurguladı.

Özersay, yerli istihdamın desteklenmesi konusunda birlik içinde adım atıp teşvik etmek ve nitelikli iş gücü için çalışılması gerektiğine işaret ederek, tüm bu gereklilikler ışığında, zor bir yıl olacağının öngörülebileceğini, dolayısıyla da birlikte hareket edilmesinin zorunlu olduğunu söyledi.

Bütçe çalışmalarına katkı koyan herkese teşekkür eden Özersay, 2020 yılında ortaya çıkacak zorluklarla başa çıkmak için birlik içinde çalışmak gerektiğini vurguladı.