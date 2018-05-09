Özersay kendi dönemlerinde atanan 7 kişiyi görevden aldıklarını açıkladı

İşte o açıklama;

Üst kademe yöneticileri yasası bugün onaylandı, resmi gazetede yayınlanır yayınlanmaz yürürlüğe girecek. Hükümete geldikten sonra atamış olduğumuz üst kademe yöneticileri (7 kişi) herhangi bir biçimde bir avantaj, ayrıcalık elde etmesin, müşavir veya benzeri bir statü kazanmasın diye bugün itibariyle bizim atadığımız bu 7 kişiyi görevden aldık. Bugün itibariyle önceki maaşlarıyla, önceki görevlerine geri döndüler.

Kendilerini, yürürlüğe girecek yeni yasaya göre atayacağız ve böylece ileride görevden alınırlarsa eski görevlerine ve eski maaşlarına geri dönecekler, müşavir olamayacaklar. Özetle bu hükümet döneminde müşavir yaratmayacağımız yönündeki sözümüzün gereğini, kendi atadığımız isimler konusunda da yapmış oluyoruz.

Biz bu düzenlemeyi yasanın ilk halinde özellikle yaparak, kendi atayacağımız isimlere bu yeni yasa uygulanmasın diye özel bir hüküm koymuştuk. Savcılığın uyarısıyla anayasaya aykırılık olmasın diye yasadan bu hükmü çıkarmak durumunda kaldık. Ancak buna rağmen “ne yapalım madem ki Savcılık bu yönde görüş verdi, bugüne değin atadığımız bu 7 kişi de ayrıcalıklı bir konum elde etsin” DEMEDİK ve bu nedenle kendilerini görevden alma yoluna gittik.

Yeni yasaya göre bundan sonra atanacak olanlar müşavir olamayacağı gibi, bu hükümet kurulduktan sonra atanmış olan bu kişiler de müşavir olamayacak, başka türlü birtakım avantajlar da elde etmeyecek.

Bu zor bir yoldur ama doğru olanı yapma mücadelemizi sürdüreceğiz, hem de tam bir kararlılıkla…