  • BIST 7941.73
  • Altın 1642.998
  • Dolar 26.586
  • Euro 28.7417
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKAAvrupa, savaşın gölgesinde ikinci kışa hazırlanıyor

Özersay Kıbrıs Cumhuriyeti'nin tek taraflı adımları OSMOSİS

» »
Kudret Özersay: Cumhurbaşkanlığı, tek yanlı güven yaratıcı önlemlerle ilgili siyasi partilerle istişare etmeli
Özersay Kıbrıs Cumhuriyeti'nin tek taraflı adımları OSMOSİS

HP Genel Başkanı Kudret Özersay, Kıbrıslı Türklere yönelik 14 maddelik açılım ile ilgili yaptığı açıklamada, acilen tedbir düşünülmez ve bu adımlar atılırsa Kıbrıslı Türklerin güneydeki devlete entegre edilmesi yani osmosis sürecinin hızlanabileceği konusunda uyardı ve Cumhurbaşkanlığını ülkedeki siyasi parti yetkililerini acilen toplantıya çağırmaya, gerekli tedbirlerle ilgili görüş alışverişinde bulunmaya davet etti.

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı ve Dışişleri eski Bakanı Kudret Özersay, Rum Lider Nikos Hristodulidis tarafından hayata geçirileceği duyurulan ve Kıbrıslı Türklere dönük olacağı söylenen tek yanlı güven yaratıcı önlemlere dair değerlendirmelerde bulundu.

Söylenenlerin bir kısmının zaten hak olduğunu ancak bunun insanlara lütufmuş gibi sunulduğunu belirten Özersay, özellikle eşlerin ve karma evliliklerden olan çocukların vatandaşlıklarıyla ilgili keyfi kısıtlamalar konulmaya çalışıldığını kaydetti.

Kudret Özersay acilen tedbir düşünülmez ve bu adımlar atılırsa Kıbrıslı Türklerin güneydeki devlete entegre edilmesi yani osmosis sürecinin hızlanabileceği konusunda uyardı ve Cumhurbaşkanlığını ülkedeki siyasi parti yetkililerini acilen toplantıya çağırmaya, gerekli tedbirlerle ilgili görüş alışverişinde bulunmaya davet etti.

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kıbrıs Rum liderliğinin Kıbrıslı Türklere dönük olarak tek yanlı ‘güven yaratıcı önlem’ adı altında bazı açılımlar yapacağı hem kendisi tarafından dile getirildi hem de Rum basınına yansıdı. Bu adımlar atılır mı, o gün geldiğinde kapsamı ve içeriği ne olur şimdiden kestirmek güç.

Ancak; basına yansıdığı kadarıyla bu adımlara bakıldığında bir bölümünün zaten insanların hakkı olan şeylerin onlara bir lütuf gibi sunulmaya çalışıldığı görülmektedir;

Üstelik kimisi bugün AB üyesi kabul edilen ama Kıbrıslı Rumların kontrolünde olan güney Kıbrıs’ın iç hukukundan, kimisi de genel insan haklarından kaynaklanan bu hakların keyfi şekilde sınırlandırılacağı mesajı da verilmektedir;

Bu adımların yürürlüğe konulup konulmayacağı konusunda ‘Pile’deki gelişmelerin belirleyici olacağı’, çünkü son başkanlık seçimlerinde Hristodulidis’e destek veren kilise ve bazı siyasi partilerin bundan rahatsızlık duydukları da satır aralarında vurgulanmaktadır.

Belli ki Kıbrıs Rum liderliği bu konuları da değerlendirmek üzere 1 Eylül’de Rum Ulusal Konsey’ini topluyor.”

“TEDBİR ALINMAZSA OSMOSİS SÜRECİNİN ÖNÜ AÇILIR”

Özersay tarafından yapılan açıklamada şunlar da kaydedildi:

“Peki bizim Cumhurbaşkanlığımız siyasi parti yetkililerini ve/veya bu konularda katkı sağlayabilecek olan isimleri bir araya getirecek bir veya birkaç toplantı yapmayı düşünüyor mu? Görüş alışverişinde bulunarak bu olası adımlara ve özellikle de yetişmiş iş gücünün, sağlık ve benzeri temel hizmetlerin karşılanmasının, genel anlamda ekonominin ve vatandaşların aidiyet duygusunun güney Kıbrıs’a kaymasını önlemek için geç kalmadan bir adım atmayı düşünüyor mu?

Bu türden açılımların fayda sağlayabilmesi için samimiyetle yapılması, dengeli ilerlemesi, bizim de bu dengeyi sağlayabilecek bazı tedbirler almamız şarttır. Aksi halde kayıtsızlık hali Kıbrıslı Türklerin Kıbrıs Rum devletine dönüşen Kıbrıs Cumhuriyeti’ne entegre edilmesini, yani bir dönem ‘osmosis’ olarak tarif edilen ve korkulan sürecin yaşanmasını hızlandıracaktır. Özetle Cumhurbaşkanlığı iş işten geçmeden, geç kalmadan bu konularda katkı koyabilecek kişilere ve kurumlara, geçmişte olduğu gibi özellikle de siyasi partilere acilen danışmalıdır diye düşünüyorum.”

 

 

Tatar 14 Maddelik yakınlaşma paketini değerlendirdi "Tuzaklarla Dolu"

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Nöbetçi Eczaneler (28 Ağustos 2023)28 Ağustos 2023 Pazartesi 16:36
  • Tatar 14 Maddelik yakınlaşma paketini değerlendirdi "Tuzaklarla Dolu"28 Ağustos 2023 Pazartesi 16:18
  • “Resmi müzakerelere geçmeden önce ortak zemin bulunmalı”28 Ağustos 2023 Pazartesi 16:16
  • DAÜ BİR-SEN: Başarısızlığın faturası çalışana kesildi! Süreç mahkemeye taşınacak!28 Ağustos 2023 Pazartesi 15:59
  • Gazeteci Artun Çağa için 0 RH + kan aranıyor28 Ağustos 2023 Pazartesi 15:35
  • Ertelenen KIB-TEK Münhal sınavları yapılıyor!28 Ağustos 2023 Pazartesi 15:34
  • Sol Gençlik, Anonim Gençlik’in 2. yıl dönümü etkinliğine katıldı28 Ağustos 2023 Pazartesi 15:30
  • BRT ve Hala Sultan Camisinin Ödenmemiş Elektrik Akımları Bakiye ve taksit borçları yüzünden kesildi28 Ağustos 2023 Pazartesi 15:20
  • Kıb-Tek'ten sınavla ilgili önemli duyuru28 Ağustos 2023 Pazartesi 14:51
  • Gardiyanoğlu: GİKAD’ın topluma yaptığı hizmetler değerli28 Ağustos 2023 Pazartesi 14:13
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti