Özersay “Kimse bu acıları bir daha yaşamasın”

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay bir mesaj yayınlayarak Taşkent’teki şehitleri andı.

Özersay, “Bugün Taşkent’teyiz, 47 yıl önce bir SAVAŞ SUÇU hatta İNSANLIĞA KARŞI SUÇ işlenerek sevenlerinden koparılan Taşkent Şehitlerimizi anıyoruz. Zaman akıp gidiyor, acı ve hüzün şekil değiştiriyor ama kaybolmuyor, dinmiyor…Dilerim dini, dili, görüşü, milliyeti ne isterse olsun KİMSE bir daha bu acıları yaşamasın. Tüm Şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz.” ifadesini kullandı.