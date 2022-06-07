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Özersay: Kimse HP adına kürsü konuşması yapamaz, oy veremez

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HP Genel Başkanı Kudret Özersay Meclis'e gönderdiği bildirimde, HP'nin Meclis çalışmalarından çekilme kararı aldığını anımsatarak, Meclis'teki hiçbir milletvekilinin HP adına söz söyleme yetkisi olmadığını vurguladı.
Özersay: Kimse HP adına kürsü konuşması yapamaz, oy veremez

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay Meclis’e gönderdiği bildirimde, HP’nin aldığı sine-i millet kararını hatırlatarak, HP’nin Meclis çalışmalarından çekildiğini vurguladı.

Özersay, istifasının kabul edildiği 23’üncü Meclis Oturumu’ndan sonra, Meclis çalışmalarında, komiteler ve Genel Kurul da dahil herhangi bir milletvekilinin Halkın Partisi sözcü veya temsilcisi kabul edilmesinin ya da parti adına söz almasının, HP adına oy doğrultusu açıklamasının ya da parti görüşü belirtmesinin mümkün olmadığını belirtti.

HP Başkanı, Meclis Başkanlığı’nın da parti tarafından aksi yönde bir başka resmi bildirim yapılmadığı sürece gönderdiği bu bildirim doğrultusunda hareket etmesini rica etti.

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