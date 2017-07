Özersay: “Kimseye vekillik veya makam sözü vermedik"

Özersay, Akçay köyünü ziyaret etti. Ziyarette Özersay’a HP Genel Sekreteri Tolga Atakan, HP Güzelyurt İlçe Başkanlığı’na seçilen Ramadan Durmazer ve HP Güzelyurt İlçe yönetiminde yer alan kişilerle gönüllüler eşlik etti.

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, “İnsanımız, bu memleketin kimler tarafından, nasıl bu kadar kötü yönetilir bir noktaya getirildiğinin farkındadır. Bu noktadan itibaren hükümet her alanda hukuku, ahlaki ve kamu yararını yok sayarak ne kadar menfaat dağıtırsa dağıtsın siyaseten yaşanacak olan değişimi engelleyemeyecektir, yolun sonuna geldiler” dedi.

Halkın Partisi’nin göreve geldiğinde kimin partili olup kimin olmadığına bakarak değil, hukuk kurallarına, insanların eğitimine ve tecrübesine bakarak görevlendirme yapacağını, bugüne değin görevinin gereğini partizanlığa bulaşmadan hakkıyla yerine getirenlerden de yararlanılacağını söyleyen Özersay, “Bakanları, kaymakamları, müsteşarları, müdürleri, çeşitli yönetim kurulu üyelerini belirlerken liyakatı esas alacağız, partimizden birisi olup olmamasını ya da seçimde bize oy getirip getirmemesini değil” dedi.

Özersay, Akçay köyünü ziyaret etti. Ziyarette Özersay’a HP Genel Sekreteri Tolga Atakan, HP Güzelyurt İlçe Başkanlığı’na seçilen Ramadan Durmazer ve HP Güzelyurt İlçe yönetiminde yer alan kişilerle gönüllüler eşlik etti.

“KİMSEYE VEKİLLİK VEYA MAKAM SÖZÜ VERMEDİK, VERMEYECEĞİZ”

Özersay konuşmasında, vatandaşlardan gelen soru üzerine şöyle dedi:

“Biz kimseye vekillik veya makam mevki sözü vermedik, bundan sonra da vermeyeceğiz. Zaman zaman bazı kişilerin kendilerine bu yönde söz verildiğini söyleyerek, bir menfaat elde etmeye çalıştıklarını duyuyoruz. Herhalde bunu yaparak bize zarar verebileceklerini veya insanları bu yolla kendi menfaatlerine olacak şekilde etkileyebileceklerini sanıyorlar. Herkesi bu konuda uyarmak istiyorum, bizim üzerimizden sizi kimsenin etkilemesine müsaade etmeyin. Her kim ki Halkın Partisi’nden kendisine bir makam, mevki veya milletvekilliği sözü verildiğini söyler, biliniz ki doğruyu söylemez ve sizi kendi menfaati için etkilemeye çalışır. Biz kimseye bu yönde söz vermiyoruz ve bundan sonra da vermeyeceğiz. Bu kişilere itibar etmeyiniz. Bu samimiyetsiz yaklaşımları sergileyenler eski siyaset alışkanlıklarından kurtulamayanlardır. Bu ülkede yozlaşan siyasetin alışkanlıklarını üzerlerinden atamayanlar günü geldiğinde hayal kırıklığına uğrayacaklar. Biz siyaset sahnesine bu tür davranışları ortadan kaldırmak için girdik. Şahsi menfaate dayalı siyaset bitmelidir. Bunu hayatımızdan çıkaracak olan yine bizleriz. Hükümet bugün her alanda hukuku, kamu yararını ve etik kuralları göz ardı ederek şahsi menfaat dağıtarak bu düzeni devam ettirmeye çalışıyor. Buna müsaade etmeyeceğiz, vatandaşların da buna itibar etmediğini, artık herkesin her şeyin farkında olduğunu gözlemliyoruz.”

“SİYASİ PARTİLERE BÜTÇEDEN YAPILAN ÖDEMEYİ GÖZDEN GEÇİRECEĞİZ”

Vatandaşlardan gelen başka bir soru üzerine, siyasi partilere devlet bütçesinden yapılan maddi katkıya da değinen Özersay şöyle konuştu:

“Her yıl Cumhuriyet Meclisi’nde milletvekili bulunan siyasi partilere milyonlar ödeniyor. Ayrıca siyasi partilerin zaman zaman şaibeli piyango çekilişleri düzenlediklerini de gözlemliyoruz. Bunlar istismara açık konulardır. Halkın Partisi olarak biz piyango düzenlemiyoruz, düzenlemeyeceğiz de. Tüm bunlar yetmiyormuş gibi yakın zamanda hükümet ‘parti gazetesi’ diye nitelenebilecek parti yayın organlarına bir ödeme yapma kararı aldı. Bu devlet o kadar zengin mi? Kimin parasını kime dağıtıyorlar? Bugün ülkenin ve bütçemizin içinde bulunduğu durum dikkate alındığında siyasi partilere yapılan bu ödemelerin aşırıya kaçtığı aşikardır. Halkın Partisi olarak göreve geldiğimizde siyasi partilere yapılan ödemeyi gözden geçirip azaltacağız. Öte yandan parti yayın organlarına ödeme yapılması uygulamasına da son vereceğiz.”