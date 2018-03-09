  • BIST 116.915
  • Altın 162,268
  • Dolar 3,8094
  • Euro 4,6962
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 8 °C
FLAŞ HABERYatgıtay'dan Can Dündar kararı

Özersay: "Kısır döngüye dönüşen, ucu açık ve sonuç alınmayacak bir müzakere sürecine sıcak bakmıyoruz"

»
Özersay: "Kısır döngüye dönüşen, ucu açık ve sonuç alınmayacak bir müzakere sürecine sıcak bakmıyoruz"
Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay Reuters muhabirine açıklamalarda bulundu.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay Reuters muhabirine açıklamalarda bulundu.

Kıbrıs sorununun geleceği ve doğalgaz konusundaki soruları yanıtlayan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay, “Kıbrıs Türk tarafı olarak biz sürekli olarak vurguluyoruz ve bu konuda pozisyonumuz nettir, ortak bir vizyona sahip miyiz değil miyiz, önce bunun netleştirilmesi gerekir. Kısır döngüye dönüşen, ucu açık ve sonuç alınmayacak bir müzakere sürecine sıcak bakmıyoruz” dedi.

Özersay, Kıbrıs Türk tarafı için müzakerelerin bir amaç değil bir araç olduğunu ve gelinen noktada Kıbrıs Rum tarafının bir karar vermesi gerektiğini, bunun da Kıbrıslı Türklerle eşitlik temelinde bir yönetimi, refahı, gücü ve zenginliği paylaşmaya hazır olup olmadıkları olduğunu vurguladı. “Bazı Güven yaratıcı önlemlerde de sıkıntı var” Özersay şöyle devam etti:

 “RUM TARAFI APLIÇ’I GECİKTİRİYOR”

“Göreve geldikten sonra Dışişleri Bakanlığı’nda yeni sınır kapıları açılmasından sorumlu arkadaşlarımdan detayları aldığımda gördüm ki Rum tarafı Aplıç kapısının açılmasını geciktirecek bahanelerle geliyor.

Aplıç konusunda iki kez erteleme ve üç farklı tarihten bahsedildi. Geçtiğimiz yıl Rum tarafı Şubat 2018’e sarkacak derken şimdi Eylül 2018’den bahsetmeye başlamış durumda. Aplıç’ta ara bölgenin güneyinde Rum tarafının kendi üzerine düşen, yapması gereken hususlar var ve bunu bir türlü tamamlamıyor. Şimdi bir de ara bölgede yapılması gereken iş için verilen teklifin UNDP tarafından çok yüksek bulunması sıkıntısı da çıktı. Bu olanlara ve bize söylenenlere baktığımızda Kıbrıs Rum tarafının Aplıç’ın açılmasını ya istemediği ya da geciktirmek istediği ortaya çıkıyor.

“BÖLGEDEKİ RUMLAR AÇILMASINI İSTİYOR”

Oysa o bölgede güney Kıbrıs’ta bulunan köylerin neredeyse tamamı bölgenin coğrafi konumu ve diğer nedenlerle Aplıç kapısının açılmasını destekliyor. Geçmişte müzakereci olarak görevde olduğum dönemde o bölgede bulunan Rum köylerinden çok sayıda kişinin ve muhtarın imzasıyla Aplıç’ın açılmasının talep edildiğini bizzat biliyorum. O bölgede yaşayan Rumlar bu kapıdan geçerek çok daha kolay şekilde denize ve başka yerleşim yerlerine ulaşabilecekler.

Bu aynı zamanda Lefke halkının ve özellikle esnafının da destek verdiği bir şey. Haklı olarak bölgede bir canlılığa neden olacağını düşünüyorlar.

“BU İKİ KAPI BİRLİKTE AÇILACAKTI, BİRLİKTE AÇILMALI”

Bir yanda Aplıç diğer yandaysa Derinya kapılarının açılması konusunda daha en baştan bir eş zamanlı hareket düşüncesi vardı. Bu belki aynı gün aynı saat değil ancak kısa bir süre arayla açılacakları öngörülmekteydi.

Zaten tam da bu nedenle ara bölgede yapılacak olan işler bir bütün olarak düşünülmüş ve işi yapacak olan şirketlere eş zamanlı olarak görevin verilmesi noktasından hareket edilmişti. Şimdi Rum tarafındaki gecikmeler ve ara bölgede Aplıç için yapılacak çalışmaların teknik nedenler ve fiyat gerekçe gösterilerek Eylül ayına atılmaya çalışılması hiç adil değildir.

İki kapının birbirinden koparılması Kıbrıs Türk tarafına ve özelde de Lefke halkına haksızlık yapılması anlamına gelir.”

“BAŞVURULAR DİKKATE ALINIP AYİN İZİNLERİ VERİLİYOR”

Ayin izinleri konusuna da değinen Özersay, “Hükümetimizin kurulması ve Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanı olarak görevi devralmamı müteakip, yani 2 Şubat tarihinden bugüne yapılan Ayin başvuruları incelenmiş ve 14 ayin için izin verilmiştir. Bu izinlerin 11’i Kıbrıslı Rum, 3’ü de Maronit ayinleri için verilmiştir.” Dedi.

Doğalgaz konusundaki bir soruya cevaben ise Kudret Özersay, Kıbrıs Türk tarafının diplomatik yolla mevcut sorunu çözmeye hazır olduğunu, diplomasi kanalını açık tuttuğunu ifade etti.

Özersay, eğer Kıbrıs Rum tarafının niyetin bu kaynaklarla ilgili müşterek bir şey yapmaksa, Kıbrıs Türk tarafının bunu oturup konuşmaya, diyaloğa ve bu konuda anlaşmaya hazır olduğunu, ancak Kıbrıs Türk tarafının iradesinin yok sayılmaya devam edilmesi halinde, KKTC’nin yetki verdiği firmaya kazı ve benzeri çalışmaları yaptıracağının altını çizdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Kiprianu: "Anastasiadis sınır kapılarını kapatma olasılığını inceliyor"04 Mart 2018 Pazar 13:22
  • Prodomu:"Sosyal nitelikli buluşmaya hazırız"03 Mart 2018 Cumartesi 16:47
  • Şartlar oluşursa yeni bir konferansa katılmaya hazır01 Mart 2018 Perşembe 17:10
  • Anastasiadis: "Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başlaması şimdilik imkansız"28 Şubat 2018 Çarşamba 16:54
  • Doğalgazı gerginlik değil diplomasi çözecek28 Şubat 2018 Çarşamba 13:49
  • "Amerika ile konuşuldu şeker fabrikaları satışa çıktı, peki ya Kıbrıs?"28 Şubat 2018 Çarşamba 12:40
  • Dağlı: "CB Sn Mustafa Akıncı verdiği sözün yerine getirilmediğinden hiç mi rahatsız olmuyor?"26 Şubat 2018 Pazartesi 17:29
  • Burcu’dan Hristodulidis’e yanıt… “Barışa hizmet etmez”26 Şubat 2018 Pazartesi 14:29
  • Eni: Kıbrıs'tan çekilmeyeceğiz23 Şubat 2018 Cuma 15:34
  • Albayrak: “Kıbrıs'taki Zenginlikler Kıbrıslılara Aittir“23 Şubat 2018 Cuma 10:19
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti